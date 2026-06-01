1.6.2026 12:58 ・ Päivitetty: 1.6.2026 13:07
Venäjä laukaisi toukokuussa yli 8 000 pitkän kantaman droonia kohti Ukrainaa
Venäjä laukaisi toukokuussa ennätysmäärän drooneja kohti Ukrainaa. Asia selviää Ukrainan ilmavoimien tiedoista uutistoimisto AFP:n analyysin mukaan.
Venäjä laukaisi viime kuun aikana yhteensä 8 150 pitkän kantaman droonia kohti Ukrainaa. Drooneja ammuttiin jopa 24 prosenttia enemmän kuin huhtikuussa.
Lisäksi Venäjä ampui kohti Ukrainaa yli 200 ohjusta.
Ukrainan ilmavoimat kertoi pysäyttäneensä yli 90 prosenttia Venäjän ampumista drooneista ja ohjuksista.
Esimerkiksi Venäjän helatorstaina tekemät iskut pääkaupunki Kiovassa surmasivat ukrainalaisviranomaisten mukaan yli 20 ihmistä.
Maanantaiaamuna ukrainalaisviranomaiset kertoivat, että ainakin yksi ihminen oli kuollut ja useita haavoittunut Venäjän iskuissa.
Viranomaiset Ukrainassa ovat toistuvasti varoittaneet, että maan ohjustentorjuntajärjestelmien ja ammusten varastot ovat vähissä.
Täydennetty juttuun kolme viimeistä kappaletta klo 16.07.
