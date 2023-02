Venäjä lisännyt hyökkäyksiään Luhanskin alueella – ”maksimaalinen eskaloituminen”

Venäjä on lisännyt hyökkäyksiään Itä-Ukrainassa Luhanskin alueella, sanoo alueen kuvernööri Serhi Haidai. Hän kertoi asiasta torstaina Ukrainan televisiolle, uutisoi muun muassa Guardian. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kuvernöörin mukaan ampuminen ja pommitukset ovat lisääntyneet alueella viime aikoina huomattavasti. Hän kuvailee tilannetta ”maksimaaliseksi eskaloitumiseksi”.

- Nämä hyökkäykset ovat käytännössä jokapäiväisiä. Näemme pienten (venäläisten sotilaiden) ryhmien yrittävän edetä, joskus raskaan kaluston, kuten rynnäkköpanssarivaunujen ja tankkien tuella, joskus ilman. Tulitus on jatkuvaa, Haidai sanoi Guardianin mukaan.

Haidain mukaan Venäjä hyökkää lähellä Kreminnan kaupunkia ja pyrkii murtamaan Ukrainan puolustusta. Hänen mukaansa hyökkäykset eivät ole kuitenkaan onnistuneet.

Haidai kertoi jo tammikuun lopulla, että Venäjä on tuonut valtavasti lisäjoukkoja Luhanskiin.

Ukrainan asevoimien pääesikunnan mukaan Venäjä on tehostanut hyökkäyksiään Luhanskin alueella viimeisen viikon aikana, kertoo CNN.

”Hyökkäys ei vielä täysimittaisesti käynnistynyt”

YHDYSVALTALAINEN ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoi torstaina raportissaan, että Venäjän suurhyökkäys Luhanskin alueella on alkanut tai alkamassa. Instituutin mukaan venäläiset ovat onnistuneet jo etenemään hieman, mutta koko hyökkäyksen onnistuminen on silti epävarmaa.

Ajatushautomon arvion mukaan hyökkäys ei ole vielä täysimittaisesti käynnistynyt ja Ukrainan puolustautuminen on estänyt Venäjää saavuttamasta merkittäviä voittoja.

Lännessä on epäilty, että Venäjä suunnittelee suurhyökkäystä ennen hyökkäyssotansa vuosipäivää 24. helmikuuta. Sen päätavoitteena uskotaan olevan Itä-Ukrainan Donbassin valloitus. Sodan etulinjassa olevat Luhanskin ja Donetskin alueet kuuluvat Donbassiin.

Venäjän mukaan sen joukot ovat edenneet Bahmutin ja Vugledarin kaupungissa Donetskin alueella. Kyiv Independent -verkkolehden mukaan myöhään torstaina useilta Ukrainan alueilta raportoitiin räjähdyksiä, muun muassa Donetskin alueelta.