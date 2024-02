Venäjä on yrittänyt vallata Avdijivkaa pitkään – Ukraina yrittää pitää vihollisen loitolla

Ukrainan joukot saattavat olla vetäytymässä Avdijivkasta.

- Kaupungissa käydään kiivaita taisteluita. Käytämme kaikkia saatavilla olevia joukkoja ja keinoja pidätelläksemme vihollista, itärintaman joukkoja johtava kenraali Oleksandr Tarnavskyi totesi.

- Uusia asemia valmistellaan ja vahvojen linnoitteiden rakentamista jatketaan ottaen huomioon kaikki mahdolliset vaihtoehdot.

Tarnavskyi muistutti, että vaikka maa-alueet ovat tärkeitä, ukrainalaisten sotilaiden henki on tärkeämpi. Kenraalin mukaan kaupungin tilanne on “vaikea, mutta hallinnassa” ja joukkojen komentajien tehtäväksi on annettu tilanteen vakauttaminen.