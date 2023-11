Venäjä sanoo valmistelevansa vastatoimia – näin pääministeri Petteri Orpo kommentoi

Tänään kello 12:een mennessä Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille oli saapunut yhteensä 69 turvapaikanhakijaa, Kaakkois-Suomen rajavartiosto on kertonut viestipalvelu X:ssä. Johannes Ijäs Demokraatti

Hallitus päätti, että neljä rajanylityspaikkaa suljetaan itärajalla perjantain ja lauantain välisenä yönä kolmeksi kuukaudeksi. Sulku koskee Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikkoja Kaakkois-Suomen rajavartioston alueella ja Niiralan rajanylityspaikkaa Pohjois-Karjalan rajavartioston alueella.

Kansainvälisen suojelun hakeminen keskitetään Vartiuksen ja Sallan rajanylityspaikoille.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) totesi tänään Demokraatille eduskunnassa, että tulevina päivinä nähdään, miten Suomen toimet vaikuttavat.

– Sen perusteella, millaiseksi tilanne kehittyy, joko toivottavasti voitaisiin purkaa näitä tai tarvittaessa tehdään lisää toimia. Nyt pitää katsoa, miten nämä vaikuttavat.

Orpo toteaa, että Rajavartiolaitos on pitänyt Venäjän puolen kollegoihin yhteyttä koko ajan ja pyrkinee pitämään nytkin. Orpo toteaa myös, että rajatilanteesta on syytä käydä keskustelua diplomaattista tietä pitkin.

Orpo ei lähde ennakoimaan, miten tilanne rajalla kehittyy.

– En ennakoi, mutta minä toivon, että meidän vahva viestimme siitä, että tällainen toiminta ei voi jatkua ja emme sitä halua, menisi perille ja tämä ilmiö loppuisi. Että ei ilman asiallisia matkusasiakirjoja Suomen rajalle, koska me emme sitä suvaitse.

ORPO on informoinut Viroa, Latviaa, Liettuaa, Norjaa, Tanskaa sekä EU-komission puheenjohtajaa Ursula von der Leyenia siitä, mitä Suomi on tehnyt.

Pääministeri toteaa, että kaikille on viestitty siitä, millaisia toimia Suomi on tehnyt. Orpoa on kiitetty informaatiosta ja todettu, että yhteyttä pidetään tiiviisti ja sovittu, että toinen toisia informoidaan tilanteen kehittymisestä.

Venäjä on kerrottu valmistelevan useiden ministeriöiden yhteistyönä vastatoimia Suomen päätöksille sulkea raja-asemia.

Mitä on odotettavissa ja miten Suomi suhtautuu?

– En halua yhtään ennakoida sitäkään. Toivon, että ei mitään. Toivon, että tämä tilanne purkautuu. Se olisi myöskin Venäjän kannalta minun mielestä oikein, että pidetään tämä nykyinen rajaliikennetaso sujuvana eikä vaikeuteta enempää tilannetta.