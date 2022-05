Venäjä sulkee rajansa kymmeniltä japanilaisilta – kieltolistalla myös pääministeri Kishida

Venäjä kieltää maahantulon kymmeniltä japanilaisilta, mukaan lukien maan pääministeri Fumio Kishidalta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kielto on seurausta siitä, että Japani on mukana Venäjää vastaan kohdistetuissa sanktioissa, joita maalle on asetettu Ukrainan sodan vuoksi.

Venäjän ulkoministeriön tiedotteen mukaan Kishidan hallinto on aloittanut Venäjän vastaisen kampanjan. Vastatoimena ministeriö kieltää toistaiseksi 63 japanilaisen saapumisen Venäjälle. Joukossa on muun muassa ministereitä, kansanedustajia, toimittajia ja professoreita.