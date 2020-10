Venäjä tiukentaa koronatoimiaan – 346 kuollut koronaan yhden päivän aikana

Venäjällä 346 ihmistä on kuollut koronavirukseen liittyen vuorokauden aikana, uutistoimisto Tass kertoo. Määrä on suurin tähänastinen yhden päivän aikana raportoitu. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Edellisen vuorokauden aikana kuolemantapauksia kirjattiin 320.

Tähän mennessä kuolemantapauksia on yhteensä todettu Venäjällä noin 27 000, eli noin 18,5 sataatuhatta asukasta kohden. Tartuntoja on raportoitu lähes 1,6 miljoonaa eli noin 1 070 per satatuhatta asukasta.

Viruksen leviämisen hillitsemiseksi Venäjällä astuu tänään voimaan maanlaajuinen maskipakko joillakin yleisillä paikoilla ja tiloissa, joissa on samanaikaisesti yli 50 ihmistä, Interfax kertoo.

Ravintolat joutuvat suositusten mukaan sulkemaan ovensa kello iltayhdeksästä aamukuuteen.

– Venäjän federaation alueella ihmisten pitää käyttää suojamaskeja ruuhkaisissa tiloissa, julkisessa liikenteessä, takseissa, parkkipaikoilla ja hisseissä, maan julkisen terveydenhuollon valvontaelintä johtava Anna Popova sanoo tiedotteessa.

Saksassa liittokansleri Angela Merkelin hallitus aikoo ehdottaa tiukkoja lisärajoituksia ensi viikon puolivälistä alkaen koronaviruksen leviämisen estämiseksi, Bild-lehti kertoo. Kiinni menisivät muun muassa baarit, ravintolat, kuntosalit ja teatterit. Koulut ja päiväkodit sen sijaan jatkaisivat toimintaansa.

Kansalaisia kehotettaisiin tapaamaan kodin ulkopuolella korkeintaan yhden toisen talouden jäseniä, ja sukulaisvierailut olisi syytä jättää väliin. Toimien tavoitteena on painaa tartuntaluvut marraskuun aikana niin alas, ettei laajoja rajoituksia enää tarvittaisi jouluna.

Jotkut pääministerit eivät ole valmiita niin tiukkoihin toimiin.

Merkel tapaa iltapäivällä osavaltioiden pääministerit sopiakseen koronarajoituksista. Saksassa osavaltioilla on valta päättää rajoituksista alueillaan, ja jotkut pääministerit eivät ole valmiita niin tiukkoihin toimiin kuin Merkel haluaisi.

Toisaalta esimerkiksi eteläisessä Baijerin osavaltiossa on jo joillakin alueilla voimassa koronasulku, jossa koulut ja päiväkodit on suljettu eikä kotoaan saa poistua kuin perustellusta syystä.

Saksan uudet päivittäiset koronatartuntaluvut ovat nousseet yli 10 000:een. Talousministeri Peter Altmaier on kuitenkin varoittanut, että loppuviikosta uusia tartuntoja kirjataan vuorokaudessa jo yli 20 000.

Saksan tilanne on toistaiseksi vielä paljon parempi kuin Ranskassa, missä päivittäisten uusien tartuntojen määrä käväisi viikonloppuna jo yli 50 000:ssa ja tehohoidossa olevien määrä on kasvanut huomattavasti.

Presidentti Emmanuel Macronin odotetaan ilmoittavan uusista rajoitustoimista tv-puheessaan tänä iltana.