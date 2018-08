Venäjä-tutkintaa avustanut Valkoisen talon asianajaja jättää tehtävänsä – Trump: Arvostan todella hänen palveluksiaan

– Olen työskennellyt Donin kanssa pitkän aikaa ja arvostan todella hänen palveluksiaan, Trump lisäsi.

Aiemmin tässä kuussa New York Times julkaisi artikkelin McGahnin yhteistyöstä erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinnan kanssa.

Lehti kirjoitti McGahnin antaneen osana tutkintaa kolme vapaaehtoista haastattelua, joiden kesto on yhteensä yli 30 tuntia. Lisäksi McGahnin kerrottiin avustaneen tutkintaa jo yhdeksän kuukautta.

New York Timesin artikkelin ilmestymisen jälkeen Trump väitti sitä valeuutiseksi, joka antoi ymmärtää McGahnin kääntyneen häntä vastaan. Trum kertoi antaneensa McGahnin todistaa asiassa.

White House Counsel Don McGahn will be leaving his position in the fall, shortly after the confirmation (hopefully) of Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court. I have worked with Don for a long time and truly appreciate his service!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2018