Venäjää myötäileviä kommentteja antanut Fico ja hänen puolueensa Smer suosikkina Slovakian vaaleihin

Slovakiassa äänestetään tänään ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa. Edellisissä vuoden 2020 vaaleissa valtaan noussut oikeistokoalitiohallitus kaatui monien vaiheiden jälkeen keväällä, ja siitä asti 5,4 miljoonan asukkaan maata on hallinnut teknokraattihallitus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ennakkosuosikki vaalivoittajaksi on entisen pääministerin Robert Ficon vasemmistopopulistinen Smer-puolue, jonka ennakoidaan saavan noin 20 prosenttia äänistä. Vaalitulos on kuitenkin vielä auki, sillä epävarmoja äänestäjiä on paljon, ja monen parlamenttiin pyrkivän puolueen kannatus on kyselyiden perusteella juuri äänikynnyksen tienoilla.

Parlamentista voi siis tulla jälleen hyvin pirstaleinen, mikä on ollut Slovakian politiikkaa leimaava piirre. Toimivan hallituksen muodostamista pirstaleisesta parlamentista pidetään jo etukäteen vaikeana.

Ficon gallup-suosio on herättänyt jonkin verran huolta lännessä Ukrainan tukijoiden keskuudessa, sillä entinen pääministeri on esittänyt kampanjan aikana monia Venäjää myötäileviä kommentteja.

Slovakia on ollut sodan aikana mukana EU:n pakoterintamassa ja tukenut Ukrainaa aseellisesti merkittävällä tavalla, mutta kyselyiden mukaan suuri osa slovakialaisista suhtautuu Ukrainan tukemiseen yhä nihkeämmin ja syyttää länttä sodasta. Myös suhtautuminen ukrainalaispakolaisiin, joita Slovakiassa on paljon, on muuttunut kielteisemmäksi.

- Vaalit voivat ratkaista, jatkaako Slovakia Ukrainan tukemista Venäjää vastaan, kertoi vanhempi tutkija Katarina Klingova Bratislavassa toimivasta Globsec-ajatushautomosta STT:lle alkuviikosta.

Toisaalta asiantuntijat ovat myös arvioineet, että vaikka Fico nousisi valtaan, Slovakian politiikassa ei välttämättä tapahtuisi täyskäännöstä. Koalitiohallitus pakottaisi joka tapauksessa kompromisseihin, ja osa Ficon Venäjä-myönteisestä retoriikasta voi mennä kampanjoinnin piikkiin.