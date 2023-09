Venäjällä rekisteröityjen autojen tuontikielto astui voimaan

Suomessa on astunut keskiyöllä voimaan Venäjällä rekisteröityjen autojen tuontikielto, joka kieltää venäläisautojen tuonnin maahan myös yksityishenkilöiden tilapäiseen matkailukäyttöön. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ilmoitti asiasta perjantain tiedotustilaisuudessa. Syynä on EU-komission uusi tulkintasuositus pakotteista.

Venäjälle rekisteröidyt autot eivät enää voi tulla Suomen rajan yli EU:n alueelle, vaan Tulli käännyttää ne takaisin. Maassa jo olevat venäläisautot on vietävä pois 16. maaliskuuta 2024 mennessä.

Jatkossa Suomeen voi tuoda venäläiskilpisen auton vain Venäjällä pysyvästi asuva EU-kansalainen, tällaisen perheenjäsen, diplomaatti tai diplomaattiin rinnastettava henkilö. Poikkeuksia voidaan tehdä myös humanitaarisista syistä tuotujen autojen kohdalla.

SUOMEN viranomaisilla ei ole tietoa siitä, kuinka monta ennestään saapunutta venäläisautoa maassa tällä hetkellä on tuontikiellon astuttua voimaan, kertoi Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit eilen STT:lle.

- Ei ole olemassa tällaista tietoa. On ihan mahdollista, että Suomeen on saapunut ennen tätä kieltoa ajoneuvo, joka poistuu vaikka Viron kautta Venäjälle. Ei ole olemassa mitään kattavaa tietoa siitä, mitä autoja on, kuinka monta niitä on ja kenellä ne ovat, sanoi Rakshit.

Suomen viranomaisilla ei ole selkeää kuvaa siitä, mitä puolen vuoden päästä tehdään määräpäivän jälkeen Suomesta mahdollisesti löytyville venäläisautoille, jotka eivät kuulu poikkeuksien piiriin.

- En lähde vielä spekuloimaan asialla. Olemme tietysti pohtineet sitä, mikä kohtelu on siinä kohtaa, mutta tiedotamme tarkemmin jonkun ajan kuluttua, kun on mietitty malli valmiiksi. Toivomme tietysti, ettei autoja jäisi tämän kuuden kuukauden jälkeen maahan, Rakshit sanoi.