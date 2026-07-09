Venäjältä nopea vientikielto: dieseliä ei enää myydä ulkomaille

Venäjä kielsi keskiviikkona dieselin viennin ulkomaille maan pahenevan polttoainekriisin helpottamiseksi. Dieseliä tarvitaan muun muassa raskaisiin kuljetuksiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Paikallisten tiedotusvälineiden ja viranomaisten mukaan polttoainetta on säännöstelty yksityisautoilijoilta suuressa osassa Venäjää kesäkuusta asti. Eniten on pulaa bensiinistä, mutta kuljetustarpeiden kasvaessa myös dieselin kysyntä nousee.

- Dieselpolttoaineen vientikielto astui voimaan tänään, mikä mahdollistaa lisääntyneet toimitukset kotimarkkinoille, sanoi Venäjän varapääministeri Alexander Novak maan hallituksen tavatessa presidentti Vladimir Putinin.

Novakin mukaan kiellon tarkoituksena oli vakauttaa tilanne.

Venäjän hallinto julkaisi myöhemmin lausunnon, jonka mukaan kielto jatkuisi heinäkuun loppuun asti.

Lausunnon mukaan kielto ei kuitenkaan koske niitä dieseltoimituksia, jotka on myyty valtiollisilla sopimuksilla kauppakumppanimaille.

UKRAINA ON kuukausien ajan kohdistanut iskujaan Venäjän öljyinfrastruktuuriin, mikä on johtanut vakavaan polttoainepulaan erityisesti Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalla.

Somevideoissa näkyy, miten venäläiset jonottavat joillakin alueilla huoltoasemilla tuntikausia, eikä polttoainetta kuljettavia säiliöautoja riitä joka paikkaan.

Kun bensiiniä siirrellään tuhotuilta jalostamoilta ja varastoilta muualle maahan, siihenkin tarvitaan aiempaa enemmän raskasta ajoneuvokalustoa, mikä lisää dieselin kulutusta.

Putin sanoi kesäkuun lopulla, että maan hallinto on tietoinen ”ongelmista”.

- Kyllä, me näemme ongelmat, olemme tietoisia niistä ja vastaamme niihin, mutta varmistamme varmasti sekä maan että kansalaistemme turvallisuuden ja Venäjän rajojen loukkaamattomuuden, Putin sanoi.