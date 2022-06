”Venäjän armeija on kuuro kaikelle järjelle” – NYT: Varapääministeri kehottaa pakenemaan

Ukrainan varapääministeri Iryna Vereshtshuk kehottaa ihmisiä pakenemaan Venäjän valtaamilta alueilta maan eteläosista Ukrainan vastahyökkäyksen alta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti New York Times.

Venäjä on estänyt ukrainalaisia lähtemästä valtaamiltaan alueilta Ukrainan hallussa oleville alueille. Lehden mukaan varapääministeri kertoikin Venäjän miehittämän Etelä-Ukrainan Hersonin alueen asukkaiden turvallisimmaksi pakoreitiksi siirtymisen Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle.

Krimiltä Vereshtshuk kehottaa ihmisiä lähtemään ulkomaille ja ottamaan yhteyttä Ukrainan lähetystöihin.

Hersonin alueella arvioidaan asuvan edelleen noin puoli miljoonaa ihmistä.

Siviilien evakuointiongelmien lisäksi Ukrainan vastahyökkäyksen haasteena tulee lehden mukaan olemaan se, kuinka paljon Ukraina on valmis aiheuttamaan vaurioita vallatessaan takaisin kaupunkejaan.

Venäjän hyökkäysten pääpainopiste on viime aikoina ollut Itä-Ukrainassa.

Venäjä hyökännee Lysytshanskin kaupungin laitamille lähiaikoina.

Venäjän joukot ovat edenneet etelästä kohti Lysytshanskin kaupunkia Itä-Ukrainassa, kertoo ajatushautomo Institute for the Study of War. Ajatushautomon mukaan Venäjä hyökännee kaupungin laitamille lähiaikoina.

Lysytshansk sijaitsee Donetsjoen länsirannalla, vastapäätä Sjeverodonetskia. Venäjä on yrittänyt monta viikkoa vallata Sjeverodonetskin kaupunkia kokonaisuudessaan.

Ajatushautomo arvioi, että Venäjän eteneminen on takaisku Ukrainan puolustukselle kaupunkien lähialueella, mutta Lysytshanskin valtaaminen vaatinee Venäjältä pitkäkestoisia kaupunkitaisteluita.

Aiemmassa raportissaan ajatushautomo kertoi, että Ukrainan viranomaiset uskovat Venäjän pyrkivän valtaamaan Itä-Ukrainan Sjeverodonetskin kaupungin tällä viikolla. Ajatushautomon mukaan Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Malyar sanoi maanantaina Venäjän johdon asettaneen tämän viikon sunnuntain takarajaksi Luhanskin alueen valtaamiselle, jossa sekä Sjeverodonetsk ja Lysytshansk sijaitsevat.

”Tämä on terrorismia.”

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukraina vahvistaa puolustustaan Luhanskin alueella, jossa käydään tällä hetkellä kovimpia taisteluita Ukrainassa.

Myöhään tiistai-iltana julkaistussa puheessaan hän kommentoi myös Venäjän ankaria pommituksia Harkovan alueella.

- Niistä ei ole valtaajille mitään hyötyä, mutta Venäjän armeija on kuuro kaikelle järjelle. Se vain tuhoaa ja tappaa osoittaakseen johdolleen, ettei se seiso paikallaan.

Harkovan alueen kuvernööri Oleh Synjehubov kertoi tiistaina, että alueen pommituksissa kuoli päivän aikana 15 ihmistä ja 16 haavoittui. Kuolleiden joukossa oli muun muassa kahdeksanvuotias lapsi.

- Tämä on terrorismia. Nämä ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan, joista on rankaistava, Synjehubov kertoi Telegram-tilillään.