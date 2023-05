Venäjän armeijan yksikkö on paennut Bahmutin taisteluista, Wagner-johtaja väittää

Venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin (kuvassa) väittää, että Venäjän armeijan sotilasyksikkö on paennut Bahmutin taisteluista Itä-Ukrainassa. Videolausunto tuli tiistaina samaan aikaan kun Moskovassa aloiteltiin vuotuista sotilasparaatia voitonpäivän kunniaksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Prigozhinin mukaan yksi puolustusministeriön yksiköistä pakeni Bahmutista ja jätti Wagner-joukkojen kyljen ilman suojausta. Hänen mukaansa sotilaat lähtivät pakoon Venäjän armeijan komentajien tyhmyyden vuoksi, ja koska nämä Wagner-johtajan mukaan antavat rikollisia määräyksiä.

Prigozhin on syyttänyt kevään mittaan Venäjän sotilasjohtoa jyrkästi. Hänen tuoreen väitteensä mukaan sotilasjohtajat yrittävät pettää presidentti Vladimir Putinin.

- Jos kaikki tehtävät suoritetaan niin että ylipäällikköä (Putinia) petetään, joko hän repii perseesi tai sen tekevät venäläiset, jotka ovat vihaisia ​​sodan häviämisestä, Prigozhin jyrisi.

”Ukraina iskee onnistuneesti”

PERJANTAINA Prigozhin uhkasi videoviestissä vetää pois Wagner-sotilaat Bahmutista. Uhkauksen mukaan Venäjän sotilasjohto ei ole antanut Wagner-ryhmälle tarpeeksi aseita ja ammuksia.

Viikonloppuna Wagner-sotilaille oli Prigozhinin mukaan luvattu ammuksia ja aseita, mutta lupaus ei ole hänen mukaansa pitänyt.

- Meidän olisi pitänyt saada ammuksia tähän mennessä, mutta niin ei ole tapahtunut, hän sanoi videolla tiistaina.

Prigozhin lisäksi kyseenalaisti Kremlin kyvyn puolustaa maata Ukrainan valmistautuessa keväthyökkäykseen. Hänen mukaansa Ukraina iskee Venäjän raja-alueille ”onnistuneesti”.

Wagner-joukot taistelevat Venäjän armeijan rinnalla Bahmutissa ja muualla Ukrainassa. Bahmutilla ei katsota olevan suurta strategista merkitystä, mutta pitkän siellä jatkuneiden taisteluiden jälkeen kaupungin symbolinen merkitys on kasvanut.

YK:N pääsihteeri Antonio Guterres sanoi espanjalaisen El Pais -lehden haastattelussa, että rauhanneuvottelut Ukrainan konfliktin lopettamiseksi eivät ole mahdollisia tällä hetkellä. Lehti julkaisi portugalilaisen YK-pääsihteerin haastattelun tiistaina.

- On selvää, että kaksi osapuolta on täysin imeytynyt tähän sotaan ja (kumpikin on) vakuuttunut siitä, että he voivat voittaa, pääsihteeri arvioi.

Guterres sanoi toivovansa, että tulevaisuudessa on mahdollista tuoda Venäjä ja Ukraina neuvottelupöytään.

Kiina on pyrkinyt toimimaan välittäjänä Ukrainan konfliktissa. Kiinan ulkoministeri Qin Gang vierailee Euroopassa tällä viikolla.