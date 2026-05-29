Ulkomaat
29.5.2026 07:00 ・ Päivitetty: 29.5.2026 06:57
Venäjän harhadrooni teki tuhoa Romaniassa – EU ja Nato paheksuvat
Venäläinen drooni harhautui yön aikana Romanian itäosaan ja törmäsi kerrostaloon Galatin kaupungissa, kertoo Romanian puolustusministeriö.
Ministeriön mukaan Venäjä teki perjantain vastaisena yönä drooni-iskuja Ukrainaan lähelle Romanian rajaa. Ministeriö kertoo, että yksi Venäjän drooneista lensi Romanian ilmatilaan.
Droonia seurattiin tutkalla Romanian itäosassa sijaitsevaan Galatin kaupunkiin, missä se iskeytyi kerrostalon katolle ja aiheutti tulipalon.
Viranomaisten mukaan kaksi ihmistä haavoittui, mutta tulipalo saatiin saamumaan yön aikana.
Romanian ulkoministeriö syytti Venäjää vakavasta ja vastuuttomasta eskalaatiosta.
Samalla ulkoministeriö ilmoitti ilmoittaneensa tapahtuneesta Naton pääsihteerille sekä pyytäneensä apua Romanian droonipuolustukseen.
EU-KOMISSION puheenjohtaja Ursula von der Leyen tuomitsee kovin sanoin Venäjän toiminnan.
X-tilillään kirjoittanut Von der Leyen sanoi Venäjän hyökkäyssodan ylittäneen jälleen yhden rajan. Von der Leyen vakuutti EU:n lisäävän painetta Venäjää kohtaan.
Hänen mukaansa turvallisuutta ja pelotetta pyritään lisäämään erityisesti EU:n itärajalla. Venäjälle myös suunnitellaan pakotepakettia numero 21.
- Seisomme täysin Romanian ja sen kansan takana, Von der Leyen kirjoitti.
Myös sotilasliitto Nato tuomitsi Venäjän toimet ja kutsui niitä holtittomiksi. Naton tiedottajan mukaan Nato aikoo vahvistaa kaikkea puolustustaan, varsinkin sotilasliiton itärajalla.
Drooneja on lentänyt Romanian ilmatilaan lukuisia kertoja sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022. Droonit eivät kuitenkaan aiemmin ole osuneet asuinrakennuksiin.
Romanian puolustusministeriön mukaan kaksi F-16-hävittäjää lähetettiin ilmaan sen jälkeen, kun droonit havaittiin maan ilmatilassa. Romania on Naton jäsenmaa, ja sen hävittäjät osallistuvat myös Naton Baltian-ilmavalvontaan.
UKRAINAN asevoimien mukaan Venäjän tekemä drooni-isku on osunut Odessan satamasta lähteneeseen turkkilaiseen rahtilaivaan.
Ukrainan mielestä Venäjä tavoitteli alusta tarkoituksella. Osuma aiheutti tulipalon laivalla, ja kahden miehistön jäsenen kerrotaan haavoittuneen.
Rahtilaiva seilaa Vanuatun lipun alla, mutta sen omistajat ovat turkkilaisia.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.