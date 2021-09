Venäjän nykyhallinto sai haluamansa vaalituloksen ja sen röyhkeys näyttää vain kasvaneen, arvioi tutkija

Venäjän duuman vaalien vaalituloksessa kuvastuu nykyhallinnon valmius runnoa läpi haluamansa vaalitulos, ja sen röyhkeys asian suhteen on kasvanut, arvioi Venäjän sisäpolitiikkaan perehtynyt tutkija. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vanhempi tutkija Jussi Lassila (kuvassa) Ulkopoliittisesta instituutista sanoo, että ääntenlaskun alkuvaihe ja ovensuukyselyt antoivat ymmärtää, että valtapuolue Yhtenäisen Venäjän kannatus ei riittäisi perustuslaillisen enemmistön muodostumiseen.

– Nyt kuitenkin tullaan se tulos väen väkisin saamaan. Jää nähtäväksi, kuinka laajasta vilpistä lopulta on kysymys ja millaisia keinoja on käytetty, että tämmöinen tulos on saavutettu. Mutta kyllä tämä röyhkeys on vuosien varrella kasvanut, Lassila sanoo.

Lassilan mukaan presidentti Vladimir Putinin hallinto näyttää haluavan minimoida riskit duuman eli parlamentin alahuoneen suunnalta, vaikka ne ovat lähtökohtaisesti hyvin pienet.

– Siksi halutaan säilyttää ehdottomasti tämä kahden kolmasosan enemmistö.

Lassila arvioi, että Putinin hallinto on tähän asti luottanut siihen, että lojaali systeemioppositio pysyy hallinnassa. Nyt selkeänä esiin noussut tarve säilyttää perustuslaillinen enemmistö eli 2/3 paikoista osoittaa, ettei systeemiopposition ja erityisesti kommunistisen puolueen liialliseen kasvuun ole valmiutta.

”Kansan enemmistö on pystyttävä pitämään riittävän tyytyväisenä.”

Venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan valtapuolue Yhtenäinen Venäjä oli keräämässä liki 50 prosentin kannatuksen, kun äänistä oli laskettu noin 95 prosenttia. Puolueen pääsihteeri Andrei Turtshak arvioi toimittajille, että puolueella olisi vaalien jälkeen yhteensä 315 paikkaa duumassa. 450-paikkaisessa duumassa kahden kolmasosan enemmistöön vaaditaan vähintään 301 paikkaa.

Ennen vaaleja mielipidekyselyt povasivat puolueelle hädin tuskin 30 prosentin kannatusta.

Seuraavaksi eniten kannatusta kerännyt kommunistipuolue oli jäämässä 20 prosentin tuntumaan.

Ohjelmajohtaja Arkady Moshes Ulkopoliittisesta instituutista sanoo, että valtaa pitävä hallinto pystyy tällä vaalituloksella osoittamaan, ettei sen asemaa horjuteta ja että se kontrolloiva yhä sekä poliittista että vaaleihin liittyvää prosessia maassa.

Hänen mielestään on silti huomionarvoista, että protestiliikkeet ovat maassa vahvasti läsnä.

– Se näkyy melko vaikuttavassa kommunistipuolueen tuloksessa. Tämä on kiinnostavaa, koska selvästi ihmiset, jotka eivät perinteisesti kannata kommunisteja, ovat äänestäneet heitä, koska ajattelevat heidän olevan ainakin jossain määrin kykenevä haastamaan edes jollain tavalla nykyhallintoa, Moshes sanoo.

Hän arvioi, että vaikka nykyhallinto pitää otteensa, vaaleista tehdään myös se johtopäätös, että oppositiomieliala kasvaa ja ihmiset ovat tyytymättömämpiä kuin viisi vuotta sitten.

– Kansan enemmistö on pystyttävä pitämään riittävän tyytyväisenä, Moshes sanoo.

Debatti duumassa voi piristyä, käytännön vaikutusta tuskin on

Duuman valtaa kasvatettiin näennäisesti perustuslain uudistamisen yhteydessä, mutta Lassilan mukaan on edelleen selvää, että se on käytännössä kumileimasin.

– Ei ole sellaista tilannetta, että duuma lähtisi kyseenalaistamaan presidentin päätöksiä.

Hän arvioi, että duuman kokoonpanon hieman moninaistuessa poliittista debattia voi tulla sinne jossain määrin lisää.

– Mutta onko sillä mitään vaikutusta lopputulokseen tai isompaan politiikan kuvaan, jää nähtäväksi.