Venäjän takavarikoitujen varojen ohjaaminen Ukrainalle helpommin sanottu kuin tehty

Ajatus on houkuttelevan yksinkertainen: lännen pitäisi luovuttaa miljardeja dollareita jäädytettyä venäläistä omaisuutta Ukrainalle jälleenrakennuksen rahoittamiseksi. Asiassa on kuitenkin suuria oikeudellisia ongelmia – mikä tarkoittaa käytännössä, että edistystä on ollut niukasti.