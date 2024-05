Venäjän vaikuttamista Euroopan parlamentissa tutkitaan – uusia etsintöjä tehtiin tänään

Belgiassa on tänään tehty uusia etsintöjä osana rikostutkintaa Venäjän vaikuttamisesta Euroopan parlamentissa, kertoo Belgian syyttäjänvirasto. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tutkintaa lähellä olevan lähteen mukaan etsintöjen kohteena on ollut saksalaisen europarlamentaarikon Maximilian Krahin entinen avustaja Guillaume Pradoura. Krahin toimia on jo aikaisemmin tutkittu sen takia, että hänellä on epäilyttäviä yhteyksiä Venäjään ja Kiinaan.

Pradoura erotettiin taannoin Ranskan laitaoikeistolaisesta Kansallisesta liittoumasta antisemitistisen kuvan vuoksi. Hän työskentelee nykyään hollantilaisen äärioikeistolaisen Marcel de Graaffin avustajana.

Syyttäjän mukaan kotietsintöjen perusteena ovat muun muassa korruptioon ja rikollisjärjestöön kuulumiseen liittyvät epäilyt.