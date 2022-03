Venäläinen tuontienergia aiheena EU-maiden johtajien huippukokouksessa tänään – Marin kuvaa energiaa ”isoksi elefantiksi olohuoneessa”

Brysselissä jatkuu tänään EU-maiden johtajien huippukokous, ja keskusteluissa syvennytään erityisesti energiakysymyksiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tavoitteena on vähentää EU:n riippuvuutta Venäjän tuontienergiasta, mutta tehtävä on vaikea, koska osa EU-maista on varsin riippuvaisia esimerkiksi Venäjältä tuotavasta maakaasusta.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan EU on asettanut lukuisia pakotteita Venäjää vastaan. Energian tuontirajoituksia on julkisessa keskustelussa mallailtu yhdeksi seuraavista mahdollisista askeleista, joilla Venäjään pystyttäisiin vaikuttamaan.

Suomea huippukokouksessa edustava pääministeri Sanna Marin (sd.) kuvaa energiaa ”isoksi elefantiksi olohuoneessa”.

- Niin kauan, kun me ostamme tuontienergiaa Venäjältä, niin kauan me rahoitamme Venäjän sotaa Ukrainassa, Marin totesi ensimmäisen kokouspäivän jälkeen aamuyöllä.

Riippuvuuden vähentäminen vaatii EU-mailta Marinin mukaan suuria investointeja. EU:ssa on parannettava muun muassa siirtoverkkoja, jotta vaihtoehtoja venäläiselle tuontienergialle voidaan ottaa tehokkaasti käyttöön.

- Meillä on mahdollisuus eri jäsenmailla tuottaa energiaa, mutta se, että sitä saadaan tasaisesti siirrettyä eri puolille Eurooppaa, niin se on iso kysymys.

Pakotteiden porsaanreiät tilkittävä

Huippukokouksen ensimmäisenä päivänä keskusteltiin Ukrainan tilanteesta ja mahdollisista uusista pakotteista Venäjää vastaan.

Marinin mukaan keskustelu pakotteista jatkuu vielä energiakeskustelun ohella. Energian lisäksi pakotteita voitaisiin laajentaa esimerkiksi lisäämällä pakotelistoille uusia nimiä tai laajentamalla liikenteeseen kohdistuvia pakotteita.

Marin pitää tärkeänä, että jo olemassa olevien, painavien pakotteiden mahdolliset porsaanreiät tilkitään.

- Nyt meidän pitää varmistaa, että jokainen maa myös toimeenpanee nämä pakotteet käytännössä niin, että ei ole porsaanreikiä, joiden kautta Venäjä voi kiertää taloudellisia pakotteita, Marin sanoi.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden on nostanut esiin, että pakotteet voivat olla voimassa pitkäänkin. Marin toteaa, että Ukrainaa on tuettava niin kauan, kun sota jatkuu.

- Kyllä meidän pitää varautua siihen, että pakotteiden voimassaolo kestää ja se kestää kauan, jos Venäjä ei lopeta sotatoimiansa, Marin sanoi.

Biden mainitsi Niinistön vierailun

Biden vieraili torstai-iltana EU-huippukokouksessa keskustelemassa EU-maiden johtajien kanssa. Marinin mukaan Bidenin puheenvuorossa nousi esiin yhtenäisyyden merkitys.

- Toinen asia, jota hän tässä kohtaa jo korosti ja nosti esille, ovat tulevaisuudennäkymät. Eli tilanne, jossa sota toivottavasti nopeasti loppuu ja alkaa Ukrainan jälleenrakennus, Marin sanoi.

Marin pääsi vaihtamaan Bidenin kanssa muutaman sanan kahden kesken, kun tämä saapui kokoushuoneeseen. Marinin mukaan lyhyessä kohtaamisessa nousi esiin presidentti Sauli Niinistön taannoinen vierailu Yhdysvaltoihin.

- Lisäksi hän mainitsi, että Suomella on vaikuttavat Puolustusvoimat, ja hänelle myös totesin, että näin on, vaikka olemme pieni kansa, olemme aktiivisesti pitkään panostaneet puolustukseen. Olemme tehneet muun muassa uuden hävittäjähankinnan, josta hän oli tietenkin hyvin tietoinen, Marin kertasi.

Marinin mukaan lyhyessä kohtaamisessa ei käyty Nato-keskustelua.

Meidän pitää saada Kiina historian oikealle puolelle tässä sodassa.

EU-johtajien Ukraina-keskusteluissa sivuttiin myös Kiinaa.

- Meidän pitää saada Kiina historian oikealle puolelle tässä sodassa. Ei voi olla niin, että Kiina avustaa Venäjää, vaan Kiinan pitää tulla yhdessä länsimaiden kanssa tähän samaan rintamaan niin, että sota saadaan lopetettua mahdollisimman nopeasti, Marin sanoi.

Marin uskoo, että sodan päättyminen olisi myös Kiinan intresseissä.

Torstaina Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili kokouksessa videoyhteyden välityksellä. Marinin mukaan Zelenskyi kertoi EU-johtajille maan ajankohtaisesta tilanteesta ja esitti toiveita lisätoimista.

- Viesti oli hyvin vahva siitä, että tukea ja apua edelleen Ukrainassa tarvitaan ja meidän pitää yhdessä varmistaa, että Venäjä pysäytetään Ukrainassa.

STT – Heta Hassinen