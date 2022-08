Venäläisten viisumit: Viro ja Suomi aikovat yhdessä lisätä painetta – ”Se on mahdollista”

Suomi ja Viro aikovat yhdessä lisätä painetta EU-tasolla, jotta venäläisten viisumirajoituksiin löytyy yhteinen ratkaisu koko alueella. Molempien maiden ulkoministerit uskovat, että EU:n yhteinen linjaus on mahdollinen siitä huolimatta, että muun muassa Saksa on suhtautunut rajoituksiin nihkeästi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Se on mahdollista, mutta meidän täytyy tehdä omasta näkökulmastamme tehokas ja vaikuttava ulostulo. Siinä on oltava selvä viesti siitä, että tämä (rajoitukset) on asia, joka pitää tehdä, sanoi Viron ulkoministeri Urmas Reinsalu tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Reinsalu tapasi Helsingissä ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.), ja ministerit kertoivat keskustelleensa muun muassa siitä, miten EU:ssa saataisiin aikaan yhteinen linjaus venäläisten viisumeista.

Reinsalu ja Haavisto vakuuttivat nostavansa asian ponnekkaasti pöydälle, kun EU-maiden ulkoministerit tapaavat epävirallisesti Tshekin pääkaupungissa Prahassa elokuun päätteeksi.

Reinsalu sanoi lähtevänsä neuvotteluun myönteisellä mielellä, vaikka uskoikin keskustelusta tulevan tiukka. Hän kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin anoneen häneltä pari viikkoa sitten, että Eurooppa lisäisi rajoituksia venäläisten viisumeille.

Myös Haavisto sanoi uskovansa, että yhteinen linjaus tässä asiassa on EU-tasolla jopa helpompi saavuttaa kuin monessa muussa, kunhan Suomen ja Baltian maiden tilanne selitetään muille jäsenmaille.

Hän viittasi muun muassa siihen, että venäläiset voivat käyttää Suomea ja Baltian maita kauttakulkuun.

VIRO KIELTÄÄ torstaista alkaen muutamin poikkeuksin maahan pääsyn venäläisiltä, joilla on Viron myöntämä Schengen-viisumi. Viron päätös siis koskee myös jo myönnettyjä viisumeita. Suomi puolestaan aikoo syyskuun alusta alkaen rajata turistiviisumien myöntämisen kymmeneen prosenttiin, mutta vanhat viisumit ovat Haaviston mukaan edelleen valideja.

- Yksi elementti on estää uudet viisumit ja toinen suunnata rajoituksia jo olemassa oleviin, Reinsalu vastasi, kun häneltä kysyttiin, onko Viron keino se, jota maat ajavat koko EU- tai Schengen-alueelle.

Reinsalu uskoo, että EU-säännöstö sallii tämän, koska kyseessä on poikkeuksellinen tilanne. Hän viittasi korona-ajan liikkumisrajoituksiin rajoilla.

- Yleinen turvallisuusperuste on selvä myös nyt, kun käynnissä on sota.

Hän nosti esiin myös asian moraalisen puolen kysymällä, onko oikein päästää ihmisiä Louvreen, vaikka heidän verorahoillaan rahoitetaan hyökkäyssotaa.

Humanitaariset syyt ovat Virossa poikkeus kieltoon, myös Suomessa kaavaillaan vastaavaa.

Sanna Nikula