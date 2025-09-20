Ulkomaat
20.9.2025 08:03 ・ Päivitetty: 20.9.2025 08:03
Venezuela syyttää Yhdysvaltoja julistamattomasta sodasta Karibialla – vie asian YK:n turvallisuusneuvostoon
Venezuela vaatii YK:n turvallisuusneuvostoa puuttumaan Yhdysvaltojen toimiin Karibialla.
Venezuelan ulkoministerin mukaan maa pyytää, että turvallisuusneuvosto vaatisi Yhdysvaltoja lopettamaan sotilaalliset toimet välittömästi.
Venezuelan puolustusministerin mukaan Yhdysvallat käy julistamatonta sotaa ja teloittaa ihmisiä Karibialla ilman oikeudenkäyntiä.
Yhdysvallat on viime viikkoina tehnyt Karibialla iskuja aluksiin, joita se syyttää käytettävän huumeiden salakuljetukseen.
