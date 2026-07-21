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Kotimaa

21.7.2026 08:26 ・ Päivitetty: 21.7.2026 08:26

Verentarve ei lomaile – kesällä yhden viikonlopun aikana voidaan tarvita jopa 800 verivalmistetta

iStock

SPR Veripalvelu muistuttaa, että kesälomat vähentävät verenluovutusta, mutta verivalmisteiden tarve sairaaloissa pysyy ennallaan.

Demokraatti

Demokraatti

Veripalvelu toimittaa sairaaloihin yhden viikonlopun aikana jopa 500-600 punasolu- ja 150-200 verihiutalevalmistetta. Tällä hetkellä tarvetta on erityisesti negatiivisten veriryhmien luovuttajista, joita Veripalvelu kutsuu nyt tehostetusti. Kaikkia veriryhmiä tarvitaan kuitenkin päivittäin.

Verivalmisteet ovat tuoretuotteita, joiden säilyvyys on rajallinen.

– Muun muassa syöpäpotilaille elintärkeät verihiutaleet säilyvät vain viikon luovutuksesta. Tämä tarkoittaa, että varastoja ei voi täyttää pitkälle etukäteen, vaan verenluovutuksia tarvitaan tasaisesti, toteaa verenluovutuksen johtaja Johanna Castrén Veripalvelusta.

Vakavissa onnettomuuksissa ja muissa äkillisissä hätätilanteissa verivalmisteita voidaan tarvita paljon hyvin lyhyessä ajassa. Verivarastojen on oltava kunnossa joka päivä, myös kesällä, jotta potilaat saavat tarvitsemansa hoidon.

Joka arkipäivä, myös loma-aikana, tarvitaan noin 600-700 vapaaehtoista luovuttajaa, jotta verivalmisteita riittää kaikille

KESÄLLÄ verenluovutukset yleensä vähenevät, kun ihmiset ovat lomilla ja arjen rutiinit muuttuvat. Siksi Veripalvelu vetoaakin nyt heihin, joille verenluovutus sopii, tulemaan apuun.

– Kesälomat ja helteet vaikuttavat luovutusaktiivisuuteen. Samaan aikaan potilaiden verentarve ei kuitenkaan pidä lomaa. Joka arkipäivä, myös loma-aikana, tarvitaan noin 600-700 vapaaehtoista luovuttajaa, jotta verivalmisteita riittää kaikille, Castrén kertoo.

Verta tarvitaan esimerkiksi syöpää sairastavien, leikkauspotilaiden, keskoslasten sekä onnettomuuksissa loukkaantuneiden potilaiden hoitoon. Verivalmisteita ei voida valmistaa keinotekoisesti, vaan ne saadaan ainoastaan vapaaehtoisilta verenluovuttajilta. Jokainen verenluovutus auttaa useampaa potilasta.

Uusia luovuttajia tarvitaan jatkuvasti turvaamaan verihuollon tulevaisuutta.

– Verihuollon toimivuus on yhteinen asia. Kun mahdollisimman moni käy luovuttamassa verta edes silloin tällöin, vastuu ei jää liian pienen joukon harteille ja voimme varmistaa veren riittävyyden kaikkina vuodenaikoina, myös poikkeustilanteissa, Castrén sanoo.

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