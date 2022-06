Veriöljy virtaa Eurooppaan – Kenen joukoissa seisot Unkari?

Euroopan unioni päätti rajoittaa öljyn tuontia Venäjältä Eurooppaan. Unkari onnistui toiminnallaan vesittämään tavoitteena olleen täydellisen tuontikiellon. Meritse tuotava öljy saatiin pakotelistalle, mutta Unkari järjesti väliaikaisen poikkeuksen Družba-putkea pitkin tulevalle öljylle. Tämä merkitsee, että noin 10 prosenttia Venäjältä Heikki Sihto Demokraatti

EU:hun tulevasta öljystä jää ulos pakotteista. Myönteistä toki on, EU:n päätöksen myötä venäläisöljyn tuonti Eurooppaan tippuu 90 prosenttia vuoden loppuun mennessä.

EU-maat ostavat fossiilista energiaa Venäjältä 750 miljoonalla eurolla päivässä. Kyynisesti voi sanoa, että Eurooppa rahoittaa joka päivä tällä summalla Venäjän Ukrainassa käymää sotaa.

Tilanne ei kuitenkaan ole helppo maille, jotka ovat riippuvaisia Venäjän energiasta. Länsi joutuukin pakotteissaan turvaamaan myös kotipesää – eli pohtimaan kuinka pitkään omat kansalaiset kestävät energian kallistuvaa hintaa. Esimerkiksi Saksan teollisuuden ja kotitalouksien käyttämästä kaasusta 55 prosenttia tuodaan Venäjältä. Öljyn tuonti putkistoa pitkin on myös paljon isompi asia sisämaavaltioille, joilla ei ole öljysatamia. Tästä huolimatta esimerkiksi Slovakia oli valmis katkaisemaan Venäjän öljyn tuonnin putkistoa pitkin – toisin kuin Unkari.

Unkarista on aikaisempaa selvemmin tullut demokratian heikko lenkki.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán pelaa nyt useampaa peliä samaan aikaan. Orbán yrittää lypsää EU:lta öljyn tuontikiellolla lisää miljardiatukia Unkarille. Ehkä osin kostona sille, että oikeusvaltiorikkomusten takia osa Unkarin EU-tukien maksatuksesta on jäädytetty.

Merkittävää, ja raadollista, on myös Orbánin tuki Vladimir Putinille. Tosin viime aikoina Orbán on ollut aikaisempaa selvemmin osana EU-rintamaa. Orbán ehti tekemään ennen Ukrainan sotaa edulliset energiasopimukset Venäjän kanssa. Orbán ehkä laskee, että hänen on viisasta pelata myös sen vaihtoehdon puolesta, että Venäjä voittaa sodan Ukrainassa. Tästä kertoo myös se, että Orbán on estänyt Ukrainaan menevien aseiden viennin Unkarin kautta.

Orbán on toiminnallaan onnistunut ajamaan Unkarin yksinäiseen nurkkaan. Maan Venäjä-myönteisyys on rikkonut vielä muutama vuosi sitten EU:ssa vahvana blokkina toimineen Visegrád-ryhmän. Siitä Puola, Tšekki ja Slovakia ovat kannattaneet tiukkoja Venäjä-pakotteita sekä toimittaneet aseapua Ukrainalle.

Venäjä, ja todennäköisesti myös muut autoritääriset valtiot, yllättyivät läntisten demokratioiden yksituumaisuudesta ja nopeasta toiminnasta, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Tahdottomaksi ja yhteistyökyvyttömäksi luultu länsi osasi yhdistyä kun siihen tuli tarvetta. Unkarista on aikaisempaa selvemmin tullut demokratian heikko lenkki.

Unkarin jarruttelu EU:n pakotepolitiikassa on jälleen herättänyt keskustelun siitä, pitäisikö EU:ssa luopua yksimielisyysvaatimuksesta ulkopolitiikassa.