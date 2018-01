Verkkohyökkäyksistä liki 1,9 miljoonan vahingot – syytteet kahdelle

Ihmisten lähettämisestä Mars-planeetalle haaveileva hollantilainen liikemies Bas Lansdorp on yksi tulevaisuuteen luotaavan NextM-seminaarin puhujista. NextM-seminaari järjestetään Suomessa maaliskuussa jo toista kertaa.

GroupM-konsernin luoma markkinoinnin, median, datan ja teknologian murroksen sekä näihin liittyvien innovaatioiden mahdollisuuksia yhdistävä NextM-seminaari kokoaa alan vaikuttajia Helsinkiin Tapahtumakeskus Telakalle 21.–22. maaliskuuta.

Yksi puhujista on seminaarin päälavalle nouseva hollantilainen yrittäjä, Mars One -säätiön toimitusjohtaja Lansdorp, joka on perustanut yhdessä NASAn eksperttien, nobelistien sekä sisällöntuottajien kanssa projektin, jonka kunnianhimoisena tavoitteena on asuttaa Mars.

Kaupallisilla alustoilla, kuten sisältökonseptilla, medianäkyvyydellä, mainosrahoituksella ja oheistuotteilla on merkittävä rooli hankkeen rahoituksessa. Projekti kuvataan kokonaisuudessaan aina 24 astronautin valinnasta yhdyskunnan perustamiseen asti.

Ensimmäisten ihmisten on tarkoitus laskeutua Marsiin vuonna 2032, eikä osallistujilla ole planeetalta paluulippua.

