Verkkokauppajätti Amazon EU-komission luupin alla – komissio epäilee yhtiötä EU:n kilpailulainsäädännön rikkomisesta

EU-komissio epäilee verkkokauppayhtiö Amazonia EU:n kilpailulainsäädännön rikkomisesta. Komissio epäilee, että yhtiö käyttää verkkoalustallaan toimivien kauppiaiden dataa omaksi hyödykseen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kilpailuasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Margrethe Vestager kertoi aiemmin aloitetun tutkinnan alustavista johtopäätöksistä tiistaina. Komissio jatkaa selvitystä siitä, onko Amazon käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa.

Komission tutkinnan kohteena on ollut Amazonin kaksoisrooli. Yhtiö tarjoaa samaan aikaan kauppapaikan vähittäismyyjille, mutta toisaalta myy tuotteita myös itse.

Vestagerin mukaan yhtiö on voinut keskittyä itse parhaiten myyviin tuotteisiin, koska se on hyödyntänyt vähittäismyyjien myyntidataa. Näin toimiessaan se on heikentänyt vähittäismyyjien yhtäläisiä menestymismahdollisuuksia.