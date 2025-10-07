Verohallinto: Joka kymmenennellä taksiyrityksellä on korkea riski harmaaseen talouteen

Joka kymmenennellä taksiyrityksellä on korkea riski harjoittaa harmaata taloutta. Tämä käy ilmi Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön tuoreesta selvityksestä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Liikennelupa vähentää tuoreen selvityksen mukaan yrityksen riskiä harmaaseen talouteen. Siitä huolimatta viidennes liikenneluvan saaneista yrityksistä on taloudellisesti epäluotettavia.

Yksikön johtajan Janne Marttisen mukaan on selvää, että alalla tarvitaan lainsäädäntömuutoksia, jotta harmaata yritystoimintaa saadaan kitkettyä.

- Esimerkiksi taksamittareiden pakollisuus edistäisi harmaan talouden torjuntaa, hän sanoo tiedotteessa.

Mittaripakko sisältyy pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen taksiuudistuksen esitysluonnokseen. Suurimmat hallituspuolueet kokoomus ja perussuomalaiset ovat olleet asiasta erimielisiä. Hallituksen esityksen piti tulla eduskuntaan jo syyskuussa, mutta määräaikaa on siirretty joulukuulle.

STT uutisoi jo toissa viikolla, että verottaja kannattaa taksamittareita pakollisiksi kaikkiin takseihin mukaan lukien sovellustaksit, kuten Bolt ja Uber. Mittarit olisivat verottajan mielestä keskeinen keino torjua nimenomaan sovellustaksien pimeitä kyytejä.

SELVITYKSEN mukaan luvanvaraisuus vähentää merkittävästi yrityksen riskiä harmaaseen talouteen.

- (Liikenne)lupaa ei saa, jos yrityksellä on esimerkiksi verovelkaa tai se laiminlyö työnantajamaksuja, Marttinen sanoo.

Selvityksessä tarkasteltiin myös liikenneluvan saaneiden yritysten taloudellista luotettavuutta. Yritys katsottiin epäluotettavaksi, jos se oli esimerkiksi verovelkarekisterissä, ulosotossa tai sen vastuuhenkilö liiketoimintakiellossa vuonna 2024. Liikenneluvan alaisista yrityksistä noin joka viides oli taloudellisesti epäluotettava.

Kun otettiin huomioon myös yritysten vastuuhenkilöiden taloudellinen tausta tai heidän muun liiketoimintansa luotettavuus, epäluotettavien taksiyritysten osuus kasvoi tätäkin suuremmaksi.

Verottajan mukaan vastuuhenkilöiden tai heidän muun yritystoimintansa taloudellinen luotettavuus pitäisi voida ottaa huomioon.