Veronkierto huolestuttaa nyt myös yhtä sen tunnetuimmista tyyssijoista, mutta onko viranomaisilla keinoja ja tahtoa saada väärintoimijat kuriin

Australia on säätänyt monikansallisille yhtiöille velvollisuuden raportoida maakohtaisesti voittonsa ja maksamansa verot, vaikka yhtiöiden pääkonttorit sijaitsisivat muualla. Veikko Räntilä

Toissa vuonna YK:n paneelin julkaiseman selvityksen mukaan monikansallisten yhtiöiden toimintamaat menettävät verotuloja

vuosittain 500-650 miljardia dollaria. Tutkivien journalistien kansainvälisen verkoston (ICIJ) mukaan pelkästään Paratiisi-paperien paljastusten perusteella yhtiöt siirsivät noin 1000 miljardin dollarin edestä tulostaan veroparatiiseihin. Australia haastaa myös EU:n ja USA:n ottamaan käyttöön vastaavan säännöstön.

VERONKIERTO huolestuttaa jopa yhtä sen tunnetuimmista tyyssijoista, Sveitsiä. Siellä maan hallitus on vaatinut valtiovarainministeriötä laatimaan lain, joka loisi keskitetyn rekisterin nyt Sveitsiin rekisteröityjen anonyymien yhtiöiden todellisista omistajista. Tällä tähdätään rahanpesun rajoittamiseen.

Vastaavanlaista valmistelua on vireillä EU:ssa ja USA:ssa. Kuinka paljon näitä hankkeita vesitetään erilaisilla rajauksilla, ei ole tiedossa. Finanssipiirit ovat vaikutusvaltaisia lobbauksessaan ja kaikissa näissä maissa on runsas määrä erilaisia laki-, kirjanpito- ja konsulttifirmoja, jotka ovat auttaneet yhtiöitä välttämään yhteiskunnallisia velvoitteitaan.

Liiketoiminta- ja finanssieliitti taistelee etuoikeuksiensa puolesta.

Näiden firmojen palvelujen luonne ja liikeideat elävät tilanteen mukaan ja osa kuvitellusta verohyödystä jää matkalle ja mittatappion lunastavat edellä mainitut palvelufirmat.

Myös Kanadassa on meneillään hanke rekisteröidä yhtiöomistajuudet. Siinä hankkeessa on erikseen liittovaltiotason ja osavaltiotason rekisterit. Liittovaltio ei pakota osavaltioita noudattamaan samoja käytäntöjä.

Tästä seuraa käytäntöjen kirjavuus ja järjestelmän vesittäminen. Tehdyn selvityksen mukaan osavaltiot ja alueet usein salaavat tiedot yleisöltä eivätkä pyri todentamaan heille ilmoitettuja tietoja niiden todenperäisyyden suhteen. Tutkivien journalistien mukaan niiden ominaisuudet vaihtelevat kovasti. Yhden osavaltion järjestelmä on avoin yleisölle ja toisen taas ei ole.

Sisällössä on muitakin eroja, joita ei ole raportoitu julkisuuteen. Kanadassa on todettu rikollisten, Venäjän sanktioitujen oligarkkien sekä rikkaiden kanadalaisten siirtelevän pääomiaan ja ostelevan kiinteää ja rahoitusomaisuutta sekä piilottelevan varallisuuttaan niin Kanadassa maakuntien suojissa olevissa kuin ulkomailla sijaitsevissa veroparatiiseissa.

OLETETAAN näiden hankkeiden toteutuvan jossakin asiallisessa muodossa. Avoimeksi kysymykseksi jää niiden toteuttaminen. Tuleeko informaatio olemaan riitävän tarkkaa, todennettua ja päivitettyä?

Jos ilmoitukset todellisista edunsaajista ovat puutteellisia tai virheellisiä, onko viranomaisella keinoja ja tahtoa saada väärintoimijat kuriin ja ennen kaikkea, onko heidän käytössään riittäviä sanktioita.

Kaikissa yllä mainituissa maissa ja alueissa viime vuosien kehitys veronkierron mahdollistamisen suhteen on ollut varsin suotuisa. Liiketoiminta- ja finanssieliitti taistelee etuoikeuksiensa puolesta. Näin ollen hankkeet tulevat kaikilla valmistelun ja toteutuksen tasoilla kohtaamaan monimuotoista kulissien takaista vesittämistoimintaa.

Todellisten edunsaajien rekisteriä on perusteltu lähinnä viranomaisten tiedonsaannin mahdollisuudella. Asian yhteiskunnallinen luonne on niin tärkeä, että myös yleisöllä, tutkijoilla ja medialla on oltava rajaamaton pääsy rekisterien tietoihin.

REKISTERIEN käyttöä tulisi myös seurata tutkimusohjelmalla, jolla selvitetään, miten viranomaiset ja yhtiöt toimivat ja käyttävät tietoja sekä, mitä yhteiskunnallisia hyötyjä niillä saadaan aikaan.

Näitä hankkeita on markkinoitu suurin lupauksin. Näyttää kuitenkin siltä, että paljon ei tule muuttumaan. Vaikka tieto todellisista omistajista saataisiinkin, hankkeesta puuttuu politiikka, mitä veroparatiiseille tehdään. Parhaassa tapauksessa nämä tiedot antaisivat mahdollisuuden arvioida veroparatiisien mittakaavaa ja toimintamalleja sekä vaikutuksia. Nämäkin elementit puuttuvat kyseessä olevista hankkeista.