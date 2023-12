Veronmaksajat laski: keskituloisen 100 euron palkankorotuksesta 49,50 euroa menee veroihin

Suomen verotus iskee ankarasti palkansaajien lisäansioihin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tämä ilmenee Veronmaksajien keskusliiton palkkaverovertailusta, jonka mukaan Suomen palkkaverotus on kansainvälisesti vertailtuna varsin progressiivista.

Vertailun mukaan keskipalkkaisen työntekijän marginaaliveroprosentti eli verojen nousun osuus tulonlisäyksestä on Suomessa koko vertailujoukon kolmanneksi korkein. Se on myös selvästi korkeampi kuin muissa Pohjoismaissa.

Veronmaksajat kertoo, että esimerkiksi keskituloisella palkansaajalla 100 euron palkankorotuksesta 49,50 euroa menee veroihin.

Vertailusta selviää myös, että palkan verotus on Suomessa vertailumaihin nähden sitä kireämpää, mitä suuremmat ovat tulot. Keskipalkkaisen eli 49 000 euroa vuodessa ansaitsevan veroprosentti on Suomessa kolme prosenttiyksikköä korkeampi kuin eurooppalaisissa vertailumaissa keskimäärin. Tällä palkkatasolla Suomi on kaikkien vertailumaiden kuudenneksi kirein verottaja.

- Jyrkkä progressio ja korkeat marginaaliverot ovat sitkeä erityispiirre palkkaverotuksessamme, Veronmaksajien pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola sanoo tiedotteessa.

Vertailussa suurituloisin palkansaaja ansaitsee 150 000 euroa vuodessa. Hänen veroprosenttinsa on Suomessa kolmanneksi korkein Belgian ja Italian jälkeen. Marginaaliveroprosentti puolestaan on tällä tulotasolla Suomessa 59,2, mikä on vertailun toiseksi korkein Belgian jälkeen.

VERONMAKSAJAT kertoo, että selvityksen matalimmalla palkalla eli 31 000 euron vuosittaisella palkkatasolla suomalaisen palkansaajan veroprosentti on eurooppalaista keskitasoa.

Jos kuitenkin verrataan Ruotsiin, palkansaajan tuloverotus on Suomessa kireämpää kaikilla vertailun neljällä tulotasolla. Esimerkiksi keskituloisen palkansaajan veroprosentti on Suomessa 5,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Ruotsissa. Eli samasta 49 000 euron vuositulosta jää suomalaiselle palkansaajalle käteen noin 2 600 euroa vähemmän kuin naapurimaassa.

- Suomen ei kannata profiloitua jyrkän progression maaksi kansainvälisillä työmarkkinoilla, vaan työnteon ja uralla etenemisen kannusteista on pidettävä parempaa huolta, Kirkko-Jaakkola jatkaa.

Vertailun mukaan työnantajamaksut ovat Suomessa Euroopan vertailumaiden keskitasoa. Naapurimaista Virossa ja Ruotsissa ne ovat kuitenkin selvästi korkeammat kuin Suomessa, mikä nostaa näissä maissa työhön kohdistuvaa palkkaverokiilaa.

Kansainvälinen palkkaverovertailu on vertailut työn verotusta 18 OECD-maassa ja neljällä eri palkkatasolla. Pohjoismaista mukana ovat Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska.