Veropolitiikka on kuningaslaji, ja tässä on kunnianhimoisin ja kekseliäin veropaketti, jonka SDP on koskaan julkaissut

Veropolitiikka on kuningaslaji SDP julkaisi toukokuussa vero-ohjelman, joka tähtäyspiste on vuodessa 2030. Se on kunnianhimoisin ja kekseliäin veropaketti, jonka SDP on koskaan julkaissut. Ei ihme, että ohjelma on saanut kiitosta talouden ja politiikan asiantuntijoilta taustaväristä riippumatta.

Toki on niitäkin SDP-neurootikkoja, jotka kuittaavat lukematta kaikki SDP:n veroavaukset ”toisten taskuilla käymiseksi”. Näillekin älyllisesti laiskoille henkilöille suosittelisin vero-ohjelman huolellista lukemista. Välillä kannattaa ottaa siniset lasit pois päästä, jotta luetun ymmärtäminen on mahdollista.

SDP:n veromalli mahdollistaisi alemman arvonlisäverokannan vaikkapa ilmastoystävällisempään kasvisruokaan.

SDP:n vero-ohjelman tekee kunnianhimoiseksi se, ettei tällä kertaa kyse ole vain rahan siirtämisestä taskusta toiseen. Vero-ohjelman tarkoituksena on muuttaa maailmaa. Vero-ohjelmassa kiinnitetään huomiota kestävään kehitykseen, ilmastonmuutokseen ja hyvinvoinnin tasaisempaan jakaantumiseen. Ohjelma on poikkeuksellisen globaali eikä keskity vain koti-Suomen asioihin.

Vero-ohjelman kunnianhimoisin tavoite on arvonlisäverotuksen uudistus, joka mahdollistaisi arvolisäkantojen vaihtelut, mikäli tuotteet tai palvelut tukevat kestävän kehityksen tavoitteita. Tästä hyvänä esimerkkinä on Britanniassa toteutettu arvolisäveron alennus aurinkopaneelien asennuksia varten. Britanniassa kävi juuri niin kuin oletettiin: aurinkopaneeleja asennettiin ennätystahtiin ja yritykset tekivät samalla isoja investointi- ja tuotantopäätöksiä.

Suomessakin on erinomainen mahdollisuus siirtyä kestävän kehityksen arvonlisäverotukseen. SDP:n veromalli mahdollistaisi alemman arvonlisäverokannan vaikkapa ilmastoystävällisempään kasvisruokaan. Myös energiaratkaisuissa voitaisiin tukea vähäpäästöisiä energiamuotoja maalämmöstä ilmalämpöpumppuihin.

Monella puolueen ulkopuolisella on pinttynyt käsitys, että SDP:n ainoa lääke peruspalvelujen rahoitustarpeen kasvuun on veronkorotukset. Uusi vero-ohjelma ei halua nostaa ihmisten ansiotuloista tehtävää verotusta. Sen sijaan omistamiseen liittyvän verotuksen SDP haluaisi nostaa eurooppalaiselle keskitasolle. Tällä hetkellä omistamisen veroaste on 16 prosenttia, kun se EU:ssa keskimäärin on 21.

SDP:n vero-ohjelma on melkoinen aarreaitta, jonka omaksuminen on hieno pääoma myös kevään vaalikentillä.

Yksi lääke tähän on veropohjan tiivistäminen eli se, että verotuksen piiriin otetaan entistä enemmän verovelvollisia. Tällä hetkellä piensijoittajat joutuvat maksamaan osingoistaan keskimäärin noin 25,5 prosenttia veroja, kun taas ulkomaalaiset suursijoittajat välttyvät veroilta lähes tyystin. SDP ehdottaa vero-ohjelmassaan suursijoittajille räätälöityä noin viiden prosentin lähdeveroa, josta tulot valtiolle olisivat vuodessa vähintään 250 miljoonaa euroa.

Kolmas vero-ohjelman huippuinnovaatio liittyy pienituloisten eli alle 15 000 euroa ansaitsevien ihmisten verotukseen. Tällä hetkellä alle 15 000 euroa ansaitseva ei maksa tuloveroa, mutta sosiaalimaksuja jopa 10 prosenttia tuloista. SDP ehdottaa korkeiden sosiaalimaksujen kompensaatioksi työtulotukea, jolloin nettotulo eli käteen jäävä osuus voi pienipalkkaisella olla jopa isompi kuin varsinainen palkka. Tämä malli kannustaa ottamaan pätkä- ja osapäivätöitäkin vastaan.

SDP:n vero-ohjelma on melkoinen aarreaitta, jonka omaksuminen on hieno pääoma myös kevään vaalikentillä. On tärkeää, että pystymme vakuuttamaan äänestäjillemme, että tunnemme verotuksen mekanismit hyvin. Tiedämme, että veropolitiikalla voi edistää tasa-arvoa, suitsia veronkiertoa ja tukea ympäristöystävällisempää Suomea.