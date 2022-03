Verottajan selvitys: Suomalaisilla on miljardien eurojen edestä varoja ulkomaisissa sijoituskuorissa

Suomalaisilla on miljardien eurojen edestä varoja ulkomaisissa sijoituskuorissa, arvioi Verohallinto tuoreessa selvityksessään. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Verohallinnon harmaan talouden torjuntayksikön raportissa arvioidaan, että suomalaiset olivat vuonna 2020 sijoittaneet 42 000 erilaiseen ulkomaiseen vakuutuskuoreen kaikkiaan 6 miljardin euron verran varallisuutta.

Vakuutuskuoret ovat sijoitustuotteita, joihin on voinut sijoittaa omaa varallisuuttaan. Nykysäännösten perusteella Verohallinnon on vaikea saada tietoa varoista, jotka on sijoitettu ulkomaille.

Tuoreessa raportissa todetaankin, että niitä on saatettu käyttää sellaiseenkin verosuunnitteluun, joka ei ole laillista. Niillä on voitu piilottaa myös omaa varallisuutta.