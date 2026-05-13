13.5.2026 06:00 ・ Päivitetty: 13.5.2026 06:29
Vertailu: Euroruoka kallistui – elintarvikkeiden hintaero Suomeen pienenee
Elintarviketeollisuusliiton (ETL) vertailun mukaan suomalaisen ruokakorin hinta on laskemassa kohti EU-maiden keskiarvoa, vaikka onkin yhä keskiarvon yläpuolella. Syynä on elintarvikkeiden nopeampi kallistuminen monessa maassa.
Euromaiden hintatason vertailussa Suomi on nyt sijalla kahdeksan.
Ruoan ja alkoholittomien juomien hinnat ovat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa nousseet hitaammin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Kun vuonna 2014 niistä maksettiin Suomessa noin neljänneksen EU:n keskiarvoa korkeampaa hintaa, kymmenen vuotta myöhemmin ero oli alle kymmenen prosenttia.
Myös viime vuoden maltillinen ruokainflaatio vie Suomea lähemmäs EU:n keskiarvoa, ETL:n ekonomisti Bate Ismail sanoo tiedotteessa.
EU-alueen ruoan hintahaitari on supistumassa myös alhaalta päin. Tyypillisesti edullisemmat Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat nekin lähestyneet nopeasti EU:n keskiarvoa.
Suomalaisesta näkökulmasta edullisena pidetty Viro päätyi vuonna 2024 EU-hintojen keskiarvon yläpuolelle. Viimevuotisen hurjan seitsemän prosentin inflaation seurauksena Viro saattaa mennä hinnoissa jopa Suomen ja Ruotsin ohi.
ALKOHOLITTOMATKIN juomat ovat Suomessa selvästi muita maita kalliimpia täkäläisen kireän verotuksen vuoksi. Suomessa on vertailun mukaan erittäin korkea virvoitusjuomavero.
Perinteisesti myös Suomen alkoholiverotus on yhä kireämpää kuin useimmissa EU-maissa.
Lähitulevaisuudessa ruoan hintatasoon vaikuttanee muun muassa Persianlahden alueen sota ja Hormuzinsalmen tukkeutuminen, joka on nostanut energian hintoja kautta.
