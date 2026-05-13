Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

13.5.2026 06:00 ・ Päivitetty: 13.5.2026 06:29

Vertailu: Euroruoka kallistui – elintarvikkeiden hintaero Suomeen pienenee

iStock
Jopa Viron edulliset torihinnat ovat inflaation takia nousseet Suomen hintoja nopeammin.

Elintarviketeollisuusliiton (ETL) vertailun mukaan suomalaisen ruokakorin hinta on laskemassa kohti EU-maiden keskiarvoa, vaikka onkin yhä keskiarvon yläpuolella. Syynä on elintarvikkeiden nopeampi kallistuminen monessa maassa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Euromaiden hintatason vertailussa Suomi on nyt sijalla kahdeksan.

Ruoan ja alkoholittomien juomien hinnat ovat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa nousseet hitaammin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Kun vuonna 2014 niistä maksettiin Suomessa noin neljänneksen EU:n keskiarvoa korkeampaa hintaa, kymmenen vuotta myöhemmin ero oli alle kymmenen prosenttia.

Myös viime vuoden maltillinen ruokainflaatio vie Suomea lähemmäs EU:n keskiarvoa, ETL:n ekonomisti Bate Ismail sanoo tiedotteessa.

EU-alueen ruoan hintahaitari on supistumassa myös alhaalta päin. Tyypillisesti edullisemmat Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat nekin lähestyneet nopeasti EU:n keskiarvoa.

Suomalaisesta näkökulmasta edullisena pidetty Viro päätyi vuonna 2024 EU-hintojen keskiarvon yläpuolelle. Viimevuotisen hurjan seitsemän prosentin inflaation seurauksena Viro saattaa mennä hinnoissa jopa Suomen ja Ruotsin ohi.

ALKOHOLITTOMATKIN juomat ovat Suomessa selvästi muita maita kalliimpia täkäläisen kireän verotuksen vuoksi. Suomessa on vertailun mukaan erittäin korkea virvoitusjuomavero.

Perinteisesti myös Suomen alkoholiverotus on yhä kireämpää kuin useimmissa EU-maissa.

Lähitulevaisuudessa ruoan hintatasoon vaikuttanee muun muassa Persianlahden alueen sota ja Hormuzinsalmen tukkeutuminen, joka on nostanut energian hintoja kautta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Pekka Tuuri

Kolumnit
13.5.2026
Haluammeko äänestysaktiivisuuden nousevan 80 prosenttiin? Näin se onnistuisi
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
12.5.2026
Arvio: Saako kansanmurhalle nauraa? Kevään kummajainen on tässä: israelilainen satiiri sodasta ja joukkopsykoosista
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU