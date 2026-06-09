Vertailu: Tässä Suomen kunnassa puhutaan eniten puhelimessa – Erot pienten kuntien ja suurten kaupunkien välillä huomattavia

Suomalaiset soittavat edelleen paljon mobiilipuheluita, mutta aktiivisuus vaihtelee merkittävästi erikokoisten kaupunkien ja kuntien välillä. Demokraatti Demokraatti

It-yritys DNA:n vuoden mittainen vertailu paljastaa, että puheliaimmat suomalaiset asuvat pääosin pienillä paikkakunnilla. Tiedotteen mukaan soitettujen minuuttimäärien perusteella selvä ykkönen on Jämijärvi, jossa puhuttiin 1 419 minuuttia asukasta kohden tarkastelujaksolla.

Vaikka viestisovellukset ja sosiaalinen media ovat kasvattaneet suosiotaan, perinteinen puhelu on säilyttänyt asemansa erityisesti tietyissä väestöryhmissä ja kunnissa. Vertailussa keskityttiin valtavirran muodostaviin mobiilipuheluihin, eikä luvuissa ole huomioitu sovelluspuheluiden minuuttimääriä.

– Tutkimus- ja markkinadatan mukaan noin 70-80 prosenttia puheluista tehdään perinteisen mobiiliverkon kautta ja 20-30 prosenttia sovelluksilla, kuten WhatsAppilla ja FaceTimella. Perinteiset puhelut ovat yhä olennainen osa suomalaisten arkea, mutta niiden käyttö korostuu eri tavoin eri puolilla maata, sanoo DNA:n puhelinliittymistä vastaava Tuomas Henttonen tiedotteessa.

VERTAILUDATAN perusteella koko maan puheliaimpien asukkaiden kärki menee pienille kunnille. Jämijärven jälkeen Hyrynsalmella päästiin 1 385 minuuttiin ja Siikaisissa 1 288 minuuttiin. Myös Virolahdella, Lestijärvellä, Enonkoskella, Ristijärvellä ja Utajärvellä ylitettiin kaikissa noin 1 180 minuutin taso.

– Listan kärjessä korostuvat kunnat, joissa yhteisöllisyys on usein vahvaa ja etäisyydet pitkiä. Soittaminen on tällöin monelle se luontevin tapa pitää yhteyttä. Ikärakenne vaikuttaa osaltaan paljon, sillä vanhemmat ikäluokat käyttävät puheluita aktiivisemmin, Henttonen kommentoi.

Vertailu paljastaa samalla selkeän eron pienten kuntien ja suurten kaupunkien välillä. Esimerkiksi Vantaalla puheluita kertyi 405 minuuttia asukasta kohden, Helsingissä 381 minuuttia ja Turussa 385 minuuttia.

Espoossa ja Tampereella jäätiin hieman yli 300 minuutin tasolle. Ero on huomattava. Jämijärvellä puheluita kertyi lähes viisinkertainen määrä asukasta kohden verrattuna esimerkiksi Tampereeseen.

– Suurissa kaupungeissa viestintä painottuu enemmän viestisovelluksiin ja muihin digitaalisiin kanaviin. Lisäksi liikkumisen tapa vaikuttaa usein puheluiden määrään. Esimerkiksi paljon autoilevat soittavat usein enemmän puheluita, kun taas julkisissa kulkuvälineissä kulkevilla korostuu viestien käyttö, Henttonen arvioi.

MYÖS keskikokoisten paikkakuntien kohdalla vaihtelu puheluminuuteissa on suurta. Kuusamo, Heinola ja Savonlinna ovat puheliaimmasta päästä vajaan 1100 minuutin määrillä.

Toisaalta samankokoisista seuduista löytyy selvästi vähäpuheisimpia soittajia, sillä esimerkiksi Lahdessa puheluita kertyi 832 minuuttia ja Raumalla 868 minuuttia asukasta kohden.

Vertailussa on huomioitava, että siinä on tarkasteltu vain yhden yhtiön eli DNA:n asiakkaiden lähteviä puheluita ajalta 1. maaliskuuta 2025-28. helmikuuta 2026. Vertailu perustuu kokonaisminuuttimääriin suhteutettuna kuntien tai kaupunkien väkilukuun. Tulokset ovat suuntaa antavia, eikä yksittäisiä käyttäjiä tai pieniä käyttäjäryhmiä voi tunnistaa aineistosta.