Vielä kerran, Jussi Jokinen: NHL-konkari hakee pelipaikkaa Detroit Red Wingsin harjoitusleiriltä

Veteraanihyökkääjä Jussi Jokinen on kutsuttu Detroit Red Wingsin harjoitusleirille, NHL-seura kertoo Twitterissä. Jokisella on tilaisuus antaa näyttöjä mahdollista sopimusta varten.

35-vuotias Jokinen ehti viime kaudella edustaa neljää NHL-seuraa ja pelasi Edmontonissa, Los Angelesissa, Columbuksessa ja Vancouverissa yhteensä 60 ottelua.

Niiden aikana Jokinen sai aikaan tehot 5+12, mikä on hänen vuonna 2005 käynnistyneen NHL-uransa pienin lukema. Yhteensä Jokinen on pelannut NHL:ssä 951 ottelua, joissa hän on laukonut 191 maalia ja syöttänyt 372.

– Tämä on ollut turhauttava kausi ja olen ollut myös epäonnekas, Jokinen sanoi maaliskuussa tehtyään kauden toisen maalinsa.