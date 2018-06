”Vielä on kaukana se päivä, että tämä koko asia on ratkaistu”, sanoo Timo Soini ”historiallisesta” tapaamisesta

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaaminen on merkittävä ja historiallinen, mutta nyt ollaan vasta pitkän polun alussa, arvioi ulkoministeri Timo Soini (sin.).

Soini painottaa, että yksi huipputapaaminen ei riitä ratkaisemaan Korean niemimaan jännitteistä tilannetta, vaan vasta osapuolten jatkotapaamiset näyttävät, millaisen prosessin alussa nyt ollaan.

– Tämä ei ole pelkästään Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain välinen asia, vaan tässä on myös alueellisia tekijöitä, Kiina, Etelä-Korea ja Japani.

Soinin mukaan on luonnollista, että Trumpin ja Kimin sopimuksessa on niukasti konkretiaa, sillä tapaaminen järjestettiin nopealla aikataululla.

– Toivottavasti olemme nyt sellaisen prosessin alussa, että saamme Korean niemimaalle rauhansopimuksen ja sitä kautta sitten pääsemme purkamaan ydinasejännitettä. Mutta paljon on töitä tehtävänä, Soini arvioi.

– Nyt on kontakti luotu ja pystytty sopimaan seuraavista askelmerkeistä, mutta vielä on kaukana se päivä, että tämä koko asia on ratkaistu.