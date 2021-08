Viharikosten määrä kasvanut räjähdysmäisesti Yhdysvalloissa

Afroamerikkaisiin ja aasialaistaustaisiin kohdistuvien viharikosten määrä Yhdysvalloissa on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuonna, kertovat liittovaltion poliisin FBI:n tilastot. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Afroamerikkalaisten kohdalla kasvua oli 40 prosenttia, mutta aasialaistaustaisten kohdalla peräti 70 prosenttia. Mustiin kohdistui FBI:n mukaan viime vuonna 2 755 viharikosta ja aasialaisiin 274.

Valtaisa raportoiduista rikoksista oli pelottelua, mutta mukana oli myös vajaat parikymmentä vakavaa pahoinpitelyä tai hyökkäystä ja 22 murhaa tai tappoa.

Jos teko täyttää viharikoksen tunnusmerkit, on myös tuomio oikeusistuimessa kovempi. Yleisenä ongelmana kuitenkin on, että riittävää näyttöä ja todisteita viharikoksesta on usein vaikeaa saada.