”Vihjailut kuulostavat hiukan omituisilta” – perussuomalaiset sotki ilmastopolitiikan Veitsiluodon kohtaloon

Stora Enson Kemin Veitsiluodon tehtaan lakkauttamissuunnitelmat herättivät huolta eduskunnan kyselytunnilla. Tilannetta käsiteltiin kantilta jos toiselta. Marja Luumi Demokraatti

Perussuomalaiset löysi teollisuuden ongelmien yhdeksi keskeiseksi syyksi punavihreän hallituksen innon tehdä ”aatteen palolla ilmastopolitiikkaa”.

Muun muassa kansanedustaja Ritva Elomaa (ps.) väitti, että punavihreä hallitus ei kuuntele edes omiaan.

– Valtioneuvoston selvityksessä juuri todettiin Suomen muita EU-maita kunnianhimoisemman ilmastopolitiikan olevan työllisyydelle haitallista. Mikä on hallituksen arvio tämän vaalikauden ilmastotoimien vaikutuksesta talouteen ja työllisyyteen ja mihin seikkoihin arvio perustuu? Onko hallituksella selkärankaa myöntää politiikkansa haitalliset vaikutukset kotimaiseen teollisuuteen, hän tivasi.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) kehui kysymystä sanojensa mukaan tavoistaan poiketen, mutta käänsi kysymyksen päälaelleen.

– Meillä ei varmaankaan ole sellaista laskelmaa, kuinka paljon hallituksen ilmastopolitiikka on investointeja lisännyt ja on lisäämässä.

Hänen mukaansa Kemiin rakentuva biotuotantotehdas ja Vaasan akkuteollisuuden investointi kuuluvat tähän sarjaan.

– Sen sijaan Veitsiluodon tehdas ei kuulu tähän sarjaan. Se, että paperin kulutus maailmalla vähenee niin, että tehdas joutuu lopettamaan tehtaansa, ei liity kyllä hallituksen ilmastopolitiikkaan. Ei pitäisi luoda vääriä perusteita siitä miten yritykset päätöksiä tekevät, Vanhanen silpaisi.

”Suomalainen energiaosaaminen on maailmalla erittäin kysyttyä.”

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm ihmetteli perussuomalaisten vihjailuja Suomen ilmastopolitiikan negatiivisista vaikutuksista.

– Veitsiluodon uutinen oli todella raskas, mutta kuten täällä todettiin, paperinkulutukseen hallituskaan ei voi vaikuttaa. Sen sijaan vihjailut ilmastopolitiikasta, että se veisi teollisuutta Suomesta, kuulostavat hiukan omituiselta.

Malm muistutti, mitä työnantajien Teknologiateollisuus totesi 12.4. tuotepolitiikasta: ”Tuotteille asetetaan yhä enemmän ympäristöasioihin liittyviä vaatimuksia.”

– Tämän me kyllä Suomessa osaamme, tehdä tehtaissa tuotteita ympäristöystävällisesti. Metsäteollisuus taas on sanonut 28.9.2020, että energiatehokkuus on tehtaille kilpailutekijä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) totesi Malmin huomiot oikeiksi.

– Pitää paikkansa, että suomalainen osaaminen energiassa on maailmalla erittäin kysyttyä, ja ilmastolliset asiat ovat yrityksille entistä tärkeämpiä. Se, että suomalaiset yritykset ovat maailman kärkeä energiaosaamisen kehittämisessä, on ehdottomasti myyntivaltti.