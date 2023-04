”Vihreä Nobel” Suomeen ensimmäistä kertaa – Tero Mustonen taistelee ilmastonmuutosta ja luontokatoa vastaan

Ammattikalastaja, dosentti Tero Mustonen on saanut yhdysvaltalaisen Goldman-palkinnon, jota on kutsuttu myös vihreäksi Nobeliksi ja maailman merkittävimmäksi ympäristöpalkinnoksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Palkinnon takana on Mustosen yhdessä vaimonsa Kaisu Mustosen kanssa perustaman Lumimuutos-osuuskunnan työ ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi.

Mustonen luotsaa Lumimuutoksen Elpyvä maisema -ennallistamisohjelmaa. Pääosin säätiörahoitteisen ohjelman piirissä on yli 50 000 hehtaaria soita, vesistöjä, metsiä ja kosteikkoja.

Palkintosumman, noin 185 000 euroa, säätiö luovuttaa Lumimuutokselle.

Palkintoperusteiden mukaan Mustosen johdolla elvytetään maailman tärkeimpiä hiilinieluja vuosikymmenten teollisen käytön jälkeen ratkaisevan tärkeiksi monimuotoisuusalueiksi.

Ennallistamisohjelman suurin yksittäinen kohde on Muhoksen Kivisuo, jonka koko on yli 750 hehtaaria. Ohjelman suurin kokonaisuus on Koitajoen ennallistamisprosessi. Sen aikana vuoteen 2025 mennessä ennallistetaan muun muassa 1 000 hehtaaria soita, uudistetaan vaelluskalojen elinympäristöjä ja etsitään ratkaisuja erittäin uhanalaisen järvilohen tulevaisuuden turvaamiseksi Ala-Koitajoella.

Vuonna 1989 perustettu Goldman-palkinto tuli nyt ensimmäisen kerran Suomeen.