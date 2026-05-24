Politiikka
24.5.2026 08:30 ・ Päivitetty: 24.5.2026 08:30
Vihreät hylkäsi velkajarrua koskevan aloitteen
Vihreät on päättänyt hylätä aloitteen, jossa vaadittiin puoluetta irtautumaan velkajarrusopimuksesta. Asiasta äänestettiin puoluekokouksessa Turussa.
Puoluekokous hyväksyi muotoilun, jonka mukaan puoluekokous kehottaa eduskuntaryhmää, puoluehallitusta ja mahdollisia tulevia ministereitä huomioimaan vihreiden hyväksytyt talouspolitiikan linjat.
Lisäksi se esitti, että velkajarrusääntelyn kehittämiseksi toimitaan jatkossakin niin, ettei Suomi tulkitse tai sovella EU:n finanssipoliittista sääntelyä liian kireästi.
