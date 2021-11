Vihreät ja vasemmistoliitto aikovat äänestyttää Suomen taksonomiakannan Suuressa valiokunnassa

Vihreät ja vasemmistoliitto aikovat äänestyttää Suomen kannan EU-komission kestävän rahoituksen taksonomia-asetukseen eduskunnan Suuressa valiokunnassa. Asiasta kertoo Demokraatille vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo. DEMOKRAATTI Demokraatti

Vihreät jätti yhdessä vasemmistoliiton kanssa vastalauseen EU-ministerivaliokunnan kokouksessa, jossa Valtioneuvoston päätti vastustaa asetusta.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) perusteli Valtioneuvoston kielteistä kantaa sillä, että metsät kuuluvat kansalliseen päätösvaltaan.

– Olen iloinen siitä, että keskusta, sosialidemokraatit ja RKP muodostivat yhdessä kannan, jossa Suomi tulee äänestämään ilmastotaksonomiassa komission esitystä vastaan. Tämä siksi, että se esitys ei ole hyvä suomalaisen metsäpolitiikan kannalta, Saarikko sanoi eduskunnassa keskiviikkona.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne kertoi pitävänsä valitettavana, että Suomi on lähdössä komission esitystä kaatamaan, vaikka Suomen kannalla tuskin on merkitystä esityksen läpimenoon.

– Päästövähennykset, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja luontokadon pysäyttäminen ovat meidän reunaehdot taloudelle. Se ei ole mielipidekysymys vaan luonnontieteellinen fakta. On tärkeätä, että investointeja ohjataan, jotka kehittävät taloutta oikeaan suuntaan näiden reunaehtojen puitteissa. On selvä, ettei taksonomia ole täydellinen eikä valmis, mutta kyllä se silti on instrumentti, jota tässä tilanteessa tarvitaan.

– Totta kai Suomen kanta aina jotakin viestii. Tässä tapauksessa en ole ihan vakuuttunut, että se viesti on paras mahdollinen, Harjanne sanoi.