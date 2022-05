Vihreät Naton kannalla: ”Nyt on syytä astua eteisestä tuvan puolelle”

Vihreä eduskuntaryhmä kannattaa Suomen Nato-jäsenyyden hakemista. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Natoon haetaan ja liitytään täysimääräisin oikeuksin ja velvollisuuksin, vihreiden ryhmäpuheen eduskunnan Nato-keskustelussa pitänyt kansanedustaja Inka Hopsu totesi.

Hänen mukaansa Venäjän täysimääräinen hyökkäys Ukrainaa kohtaan romutti luottamuksen Venäjään.

– Suomella on jo laaja kumppanuus Naton kanssa, josta käsin jäsenyyttä valmistella. Suomen ja Ruotsin mahdollinen Nato-jäsenyys on oman turvallisuutemme ja koko Itämeren alueen ja Euroopan vakauden ja rauhan vahvistamista. Se ei ole ketään vastaan.

Hopsun mukaan Suomi on jo aikaisemmin valinnut poliittisen liittoutumisen ja läntisen arvoyhteisön.

– Euroopan unioni on myös turvallisuusyhteisö, jonka puolustuskyvyn vahvistaminen on järkevää Naton rinnalla ja sitä tukien. Naton jäsenenä voimme kehittää yhteistä puolustusta pohjoismaiden lisäksi myös muiden tärkeiden kumppaneidemme, kuten Iso-Britannian, Yhdysvaltojen, Ranskan, Saksan ja Balttien kanssa. Me saamme puolustukseemme apua, ja olemme valmiita auttamaan liittouman maita artikla 5:n mukaisesti. Suomen Nato-jäsenyys vahvistaa koko liittokuntaa.

Hän totesi, että Venäjän mahdollisiin vaikutusyrityksiin on varauduttu Natoon hakemisen kynnyksellä.

– Olemme viisaasti pitäneet oven Natoon auki, nyt on syytä astua eteisestä tuvan puolelle.