Vihreät nuoret ja keskustanuoret vaativat yhdessä maatalouspolitiikan suunnanmuutosta. Kannanotossaan nuorisojärjestöt vaativat konkreettisia ja vaikuttavia toimia maatalouden suuriin kysymyksiin: kannattavuuden parantamiseen, ruuantuotannon huoltovarmuuden vahvistamiseen ja ympäristökriisien ratkaisuun. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Euroopan epävakaa turvallisuustilanne on viimeistään tuonut huoltovarmuuden turvallisuuspolitiikan keskiöön. Kriittisten ruokaketjujen kotimaisuus on taattava, jotta suomalaisen ruuan tuotanto voidaan turvata myös kriisitilanteessa, linjaavat Vihreiden nuorten puheenjohtajat Jami Haavisto ja Peppi Seppälä.

Keskustanuorten varapuheenjohtajat Jere Tapio ja Eemeli Valli painottavat, että ilmastokriisin ja luontokadon ratkaiseminen ovat ihmiskunnan keskeisimmät haasteet.

- Maataloussektori on merkittävä ongelman ratkaisija, mutta vastuu on päättäjillä. Tarvitaan kokonaisvaltainen maataloustukijärjestelmän uudistus, jonka avulla investointi kestävään tulevaisuuteen on aina kannattavaa ja muutos oikeudenmukainen, Valli ja Tapio toteavat.

Antibioottivero lihalle?

Vihreiden ja keskustan nuorisojärjestöt kehottavat uudistamaan rohkeasti maataloustukijärjestelmää eikä tyytyä paikkailemaan nykyisen tukihimmelin valuvikoja. Kannanotto vaatii panostamaan korkean jalostusasteen tuotteisiin ja suosimaan tukipäätöksissä pienviljelijöitä.

Suomessa myytävälle lihalle järjestöt haluavat ottaa käyttöön antibioottiveron.

Maatalouden ilmastopäästöjä puolestaan voidaan yhteiskannanoton mukaan vähentää tukemalla hiili- ja kosteikkoviljelyä.