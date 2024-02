Vihreät on SDP:n välikysymyksessä mukana – näin Sofia Virta perustelee

SDP on jättämässä välikysymyksen “hallituksen aiheuttamasta työmarkkinakaaoksesta”. Johannes Ijäs Demokraatti

Aiemmin vasemmistoliitto on kertonut olevansa työmarkkinatilanteeseen liittyvässä välikysymyksessä mukana.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi tänään, että myös vihreiden eduskuntaryhmä on päättänyt lähteä välikysymykseen mukaan.

Virran mukaan vihreät kävi pitkän keskustelun asiasta ryhmäkokouksessa.

– Me emme luota hallituksen kykyyn ratkaista työmarkkinasolmua, joka aiheuttaa Suomen taloudellekin mittavat haasteet. Meille reunaehto oli, että välikysymys ei saa olla pelkkää neliraajajarrutusta, vaan siihen pitää kuulua myös se, että työmarkkinoita pitää uudistaa ja joustavoittaa ja että välikysymyksessä pitää nousta erityisesti esiin matalapalkkaiset naisvaltaiset alat, kasvatus, opetus ja sote. Ne ovat heikommassa asemassa myös siellä ay-liittojen maailmassa helposti. Nämä on nyt saatu välikysymykseen sisään, joten olemme tässä mukana, Virta sanoo.

Ryhmän päätös välikysymykseen lähtemisestä oli yksimielinen.

– Nämä kaksi olivat ne kynnyskysymykset eli että välikysymyksen pitää peräänkuuluuttaa (työmarkkinoiden) uudistamisen tarvetta…sekä sitä, että on aloja, jotka ovat lähtökohtaisesti jo vaikeammassa asemassa. Kyllä me peräänkuulutamme sitä, että sekä hallituksen että ay-liikkeen pitää päästä samaan pöytään ja kummankin osapuolen pitää hakea aidosti ratkaisuja.

Virta oli tänään aiemmin tiedottanut julkisuuteen vihreiden haluavan ensin pohtia puolueen ehtoja välikysymykseen liittymiselle. Tilanteesta päätettiin kertoa eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen.

Onko tilanne teille vaikea?

– Ei tämä ole meille vaikea tilanne, mutta en ollut alun perin ihan varma, ovatko kaikki tässä mukana olevat oppositiopuolueet samaa mieltä siitä, että työmarkkinoita pitää uudistaa. Se on kuitenkin se, minkä me tunnistamme ja mitä mieltä me olemme. Se pitää tehdä reilusti ja tasapainoisesti. Niin hallitus ei nyt tee, minkä vuoksi me esitämme heille epäluottamusta.