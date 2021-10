Vihreät teki valintansa: Iiris Suomela sijaistaa Maria Ohisaloa – ”Rohkea, suorapuheinen ihminen”

Vihreiden puoluehallitus on valinnut kansanedustaja Iiris Suomelan puolueen puheenjohtajan Maria Ohisalon sijaiseksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Ohisalo jää marraskuussa perhevapaille ja palaa takaisin puolueen johtoon näillä näkymin ensi kesänä.

Ohisalo kertoi valinnan jälkeen tiedotustilaisuudessa, että hän esitti puoluehallitukselle Suomelan valintaa, koska tuntee hänet pitkältä ajalta aktiivisena keskustelijana, kantaaottavana, rohkeana ja suorapuheisena ihmisenä. Vastaehdokkaita ei tullut.

– Iiris Suomela sai puoluekokoukselta vahvan mandaatin. Se mandaatti on viedä vihreät aluevaaleihin ja ennen kaikkea vahvaan tulokseen, Ohisalo sanoi.

Vihreiden säännöt määräävät, että puheenjohtajan sijaiseksi voidaan nostaa yksi varapuheenjohtajista, joten valinta oli tehtävä Atte Harjanteen, Hanna Holopaisen ja Iiris Suomelan välillä, jotka ovat kaikki myös kansanedustajia.

Ennen puoluehallituksen päätöstä spekulaatioissa tamperelaisen Suomelan asetelmat nähtiin parempina kuin helsinkiläisen Harjanteen. Lappeenrantalaisen Holopaisen nimi nousi harvemmin esille sijaisuuskuvioissa.

Tulevan puheenjohtajan keskeiseksi tehtäväksi on nostettu johdattaa vihreät aluevaaleihin. Puoluehallituksessa oltiin STT:n kyselykierroksen perusteella laajasti sitä mieltä, että puheenjohtajan sijaisen pitäisi edustaa seutua, jossa vaalit käydään tai olla itse jopa ehdolla vaaleissa. Koska Helsinki järjestää itsenäisesti sote-palvelunsa sote-uudistuksen jälkeen, toisin kuin muualla Suomessa siellä ei äänestetä erikseen aluevaaleissa.

Ohisalo kertoi, että vihreiden tavoite on saada täydet listat ympäri Suomen. Suomelalla oli kunnianhimoinen päämäärä.

– Totta kai vaalivoittoa tavoittelemme jokaisessa vaalipiirissä. Tulevat aluevaalit on aivan valtavan tärkeä hetki. Nyt päätetään, millaiseksi suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuus rakentuu.

”Jos tunnelmat muuttuvat, voin olla käytettävissä.”

Vihreiden eduskuntaryhmä ja puoluevaltuuskunta päättävät vähän yli viikon päästä, kuka sijaistaa Ohisaloa ministerinä.

On mahdollista, että ministeriksi nousee sijaispuheenjohtaja, mutta vihreät voi myös päätyä johonkin toiseen nimeen. Ministerin sijaiseksi on julkisuudessa esitetty muun muassa eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Emma Karia. Myös ministerikierrätys on mahdollista.

Ohisalo kertoi tekevänsä oman esityksensä myös ministerisijaisuudesta.

Suomelan mukaan puolueessa vallitseva näkemys vaikuttaa olevan, että Ohisalon puheenjohtaja- ja ministerisijainen ovat kaksi eri henkilöä.

– Jos tunnelmat muuttuvat, voin olla käytettävissä myös ministeriksi. Mutta voisi olla viisasta jakaa pestiä kahdelle eri ihmiselle.

Uutista päivitetty