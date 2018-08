Vihreiden Emma Kari kertoo saamastaan ulkonäköpalautteesta: ”Kampaisitko tukkasi ja eikö kansanedustajalla ole varaa hoitaa hampaitaan kuntoon”

Vihreiden kansanedustaja Emma Kari paljastaa Demokraatin viikkolehden Kasvot peilissä -palstalla, minkälaista palautetta hän on saanut ulkonäöstään. Karin mukaan naispoliitikot saavat ulkonäöstään paljon enemmän palautetta kuin miehet.

Kari itse sanoo, että hänellä on karjalaisen käkkärä tukka, joka ei koskaan ole kunnolla, ja rako hampaiden välissä.

– Saan ihmisiltä kommentteja juuri näistä samoista piirteistä. Kampaisitko tukkasi ja eikö kansanedustajalla ole varaa hoitaa hampaitaan kuntoon. On ihan mukava olla jo siinä iässä, että on sinut itsensä kanssa. Nyt tuollaiselle palautteelle osaa jo naureskella. Aikaisemmin on ajatellut, että pitäisi sopia johonkin muottiin. Pitäisi olla suorat, kiiltävät, vaaleat hiukset ja pitäisi olla tietyn näköinen.

Kari paljastaa toivoneensa nuorempana, että olisi samannäköinen kuin kaikki muutkin. Tilanne on muuttunut iän myötä.

– Katselen aamuisin, kun yhdeksänvuotias poikani lättää kiharaa tukkaansa lippiksen alle ja tyttäreni korkkiruuvit säköttävät joka suuntaan. Hammasrakokin näyttää periytyvän. Nämä olivat teini-iässä vaikeita piirteitä kasvoissani, mutta nyt kun ne näkee omissa lapsissaan, niitä alkaakin rakastaa. Luulen, että hekin tulevat kiroamaan kiharansa vielä monta kertaa.