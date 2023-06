Vihreiden Harjanne: Vihreät esittää Junnilalle epäluottamusta

Vihreät esittää tänään epäluottamusta elinkeinoministeri Vilhelm Junnilalle (ps.). DEMOKRAATTI Demokraatti

Asiasta kertoo vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne Twitterissä.

– Äärioikeistolaiselle, demokratiaa ja ihmisoikeuksia vastustavalle poliittiselle ideologialle ei pidä antaa tilaa ja vaikutusvaltaa. Valtioneuvoston jäsenen yhteydet tällaiseen liikehdintään eivät Suomeen kuulu, Harjanne kirjoittaa tviitissään.

Tulevasta epäluottamuslauseesta kertoi jo aiemmin tänään eduskunnassa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo.

Tuore elinkeinoministeri Junnila (ps.) on pahoitellut menneitä puheitaan, joista on keskusteltu julkisuudessa hänen nimityksensä myötä.

Esillä ovat olleet muun muassa Junnilan sanailut hänen vanhasta vaalinumerostaan 88.

Numero 88 on äärioikeiston käyttämä viittaus Heil Hitler -tervehdykseen. Numero arvottiin Junnilan omaksi vaalinumeroksi vuonna 2019, jolloin hän pääsi eduskuntaan. Tänä keväänä Junnila onnitteli saman numeron saanutta ehdokasta perussuomalaisten vaalitilaisuudessa.

– Haluan täydentää aikaisempia lausuntojani: toivottavasti kaikille on selvää, että tuomitsen holokaustin, antisemitismin ja kaikki antisemitistiset teot jyrkästi ja ehdottomasti, Junnila on kirjoittanut tviitissään.

Muun muassa Yle on uutisoinut Junnilan puhuneen kesällä 2019 äärioikeistolaisen Kansallismielisen liittouman tapahtumassa Turussa. Kansallismielisten liittouma on itse kertonut olevansa kansallismielisten ja isänmaallisten henkilöiden yhteistyöjärjestö. Junnila on todennut, että kyseessä oli Turun terrori-iskun muistotilaisuus. ”Kyseessä oli iskun uhrien muistoa kunnioittava tilaisuus, ei mielenosoitus tai poliittinen tapahtuma”, Junnila on todennut. Iltalehti kertoo, että tapahtumassa olisi ollut paikalla myös lakkautetun uusnatsijärjestö PVL:n jäseniä. Junnila on antanut ymmärtää, ettei hänellä ollut etukäteen ”sen enempää tietoa” tapahtuman osallistujista.

Junnila on sanonut Facebookissa, ettei enää osallistuisi ”vastaavaan tilaisuuteen”. ”Tilaisuuden liepeillä on mediatietojen mukaan häärinyt Pohjoismaisen vastarintaliikkeen PVL:n toimijoita. PVL on sittemmin lakkautettu, ja hyvä että näin on”, Junnila itse on kirjoittanut.