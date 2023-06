Vihreiden jäsenvaali puheenjohtajasta on päättynyt – ”Äänestysprosentti nousi hyvään lukemaan”

Vihreiden jäsenäänestys puolueen puheenjohtajasta on päättynyt. 58,6 prosenttia äänioikeutetuista äänesti määräaikaan mennessä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Ääniä annettiin yhteensä 4 731, kun äänioikeutettuja oli yhteensä 8 079.

– Jäsenvaali sujui hyvässä järjestyksessä ja äänestysprosentti nousi hyvään lukemaan. Molemmat puheenjohtajaehdokkaat ovat tehneet upeat kampanjat ja onnistuneet käymään vihreiden tulevaisuudesta keskustelua, joka on vedonnut jäseniin, puoluesihteeri Veli Liikanen kommentoi tiedotteessa.

Hänen mukaansa kumpi tahansa ehdokkaista puheenjohtajaksi valitaan, tulee tällä olemaan vahva valtakirja jäsenistöltä.

– Vihreillä on jo pitkä perinne jäsenistön suorasta osallistumisesta puheenjohtajavalintaan.

Äänioikeutettuja olivat sellaiset jäsenet, jotka olivat maksaneet jäsenmaksun vuonna 2022 tai vuoden 2023 jäsenmaksun 14. toukokuuta mennessä.

Jäsenäänestys puheenjohtajasta on muodollisesti neuvoa-antava. Jäsenäänestyksen tulosta pidetään kuitenkin puoluekokousta poliittisesti sitovana. Edellytys tälle on, että yli puolet äänioikeutetuista on käyttänyt ääntään. Tämä kynnys ylittyi jo tämän viikon tiistaina.

Jäsenäänestyksen tulos lasketaan puoluekokouksen alkamiseen mennessä. Tulos julkistetaan puoluekokouksessa Seinäjoella ensi lauantaina kello 12.40, jolloin puheenjohtaja virallisesti valitaan.

Puheenjohtajiksi havittelevat kansanedustajat Saara Hyrkkö ja Sofia Virta.