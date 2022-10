Vihreiden johdosta suora viesti hallituskumppanille: ”Tämä ei ole mikään omantunnonkysymys, tämä on hallitusohjelmakysymys”

Keskustan eduskuntaryhmä kipuilee translain kanssa. Osa edustajista aikoo äänestää sitä vastaan. Johannes Ijäs Demokraatti

MTV:n mukaan lakia vastaan olisi äänestämässä ainakin kolme keskustan kansanedustajaa. On luultavaa, että määrä on suurempi.

Ainakaan hallituskumppani vihreistä keskustalaisten edesottamuksia ei katsota hyvällä.

Vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Iiris Suomela painottaa voimakkaasti Demokraatille, että translaki on kirjoitettu hallitusohjelmaan.

– Minä olen ollut tätä sinne neuvottelemassa. Siinä mielessä asia on ihan selvä. Tästä on yhdessä sovittu jo 2019 keväällä. Ei tämä ole mikään omantunnonkysymys. Tämä on hallitusohjelmakysymys, hän kommentoi keskustan suuntaan.

– Ryhmät toki itse päättävät sitten mahdollisista sanktioista, mutta on aivan selvää, että tämä on hallitusohjelmakysymys. Suojelutyölakihan ei ole ollut hallitusohjelmassa, mutta translaki on, Suomela jatkaa.

Suomela viittaa suojelutyöllä potilasturvallisuuslaista päättämiseen, jossa hiljattain osa vasemmistoliiton kansanedustajista lipesi hallitusrintamasta ja joutui tämän jälkeen eduskuntaryhmänsä kurinpitotoimien kohteeksi.

Eli kurinpitotoimia pitää (keskustassa) tulla ja tätä ei voi omantunnonkysymyksenä pitää?

– Tämä ei ole omantunnonkysymys, se on selvää, Suomela vastaa.

KESKUSTAN KANSANEDUSTAJAT eivät ole eduskunnassa kertoneet, onko heille annettu vapaat kädet äänestyksessä. Asian kommentointi on keskitetty eduskuntaryhmän puheenjohtajalle Eeva Kallille. Kalli taasen toistaa asian olevan ryhmän sisäinen.

– Toimintalinja on ryhmän sisäinen asia, Kalli sanoi myös tänään medialle.

Kallikin sanoo, että translain uudistamisesta on päätetty hallitusohjelmassa.

– Ryhmän enemmistö on translain uudistamisen puolella. Keskustalla on myös myönteinen puoluekokoukspäätös uudistamisen puolesta. Niin kuin olen sanonut aiemminkin, tiedossani on, että meillä on joitakin edustajia ryhmässä, joilla on vaikeuksia edistää tätä asiaa. Mutta ryhmän enemmistö on siis asian takana.

Kalli kertoi myös, että hallituskumppanien kanssa on käyty asiasta keskustelua.

– Heillä on tiedossa, että meillä on muutamia edustajia, jotka eivät halua edistää tätä lakimuutosta. Tämä on myös hallituskumppanien tiedossa.

Kysyttäessä, millaista palautetta muut ryhmät ovat antaneet, Kalli toteaa he tiedostavat ja ymmärtävät asian.

Voiko tästä seurata kurinpidollisia toimia (kansanedustajille)?

– Niin kuin jo totesin tuossa aiemmin, toimintalinja tässä asiassa on ryhmän sisäinen asia, Eeva Kalli sanoo.