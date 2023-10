Vihreiden puheenjohtaja myöntää nyt suoraan: ”Siinä on tapahtunut valitettava virhe”

Vihreiden tiedote 1 125 euroa kuukaudessa tienaavista hyvätuloisista eläkeläisistä oli ”viestinnällinen virhe”, puolueen puheenjohtaja Sofia Virta tunnustaa. Johannes Ijäs Demokraatti

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne julkaisi toissapäivänä tiedotteen, jossa hän vaatii, että talouden sopeuttamistoimia kohdennettava myös ”hyvätuloisiin eläkeläisiin sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi”.

Tiedotteen muotoilut herättivät kohua. Esimerkiksi Ilta-Sanomat kiinnitti huomiota, että eläkeläisten verotus kiristyisi vihreiden aloitteessa jo 1 125 euroa kuukaudessa eläkettä saavilta.

Harjanne ehti jo itsekin kiistää, että pitäisi hyvätuloisen eläkeläisen rajana 13 500 euroa vuodessa eli 1 125 euroa kuukaudessa saavaa eläkeläistä.

Vihreiden esitys vastaa suuruudeltaan 1 %:n indeksijarrua työeläkkeisiin, jotka siis ovat olleet kaikesta huolimatta ison inflaation takia kasvussa. Tänä vuonna työeläkkeet nousivat 3 %-yksikköä enemmän palkkoihin verrattuna.

Harjanne on jättänyt aiheesta eduskunnalle toimenpidealoitteen. Aloite kuuluu myös vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin.

VIHREIDEN puheenjohtaja Sofia Virta myöntää suoraan Demokraatille, että vihreät teki viestinnällisen virheen.

Virta sanoo vihreiden ajavan sitä, että eläkkeiden korotusta maltillistettaisiin hieman.

– Me tunnistamme eläkeläisköyhyysongelman. Sen haluan sanoa heti alkuun. Siinä me olemme varmaan viestinnällisesti alun perin ottaneet harha-askeleita, että emme painottaneet sitä tarpeeksi. Kyllähän me tunnistamme ongelman.

Kun Virralta kysyy suoraan, oliko hyvätuloisista puhuminen virhe (jo 13 500 euroa vuodessa tienaavien kohdalla), hän sanoo, että asiaa ei oltu tarkoitettu niin kuin se tuli ulos.

– Emme me ajattele, että he olisivat hyvätuloisia. Se on varmasti ollut viestinnällisesti virhe ja minä olen ymmärtänyt, että ei sitä ole näin tarkoitus ollut tuodakaan. Siinä on tapahtunut valitettava virhe, koska olemmehan me viime kaudellakin olleet ajamassa eläkeläisköyhyyden parantamista ja ylipäätään köyhyyden poistamista Suomessa.

Virta näkee, että tiedotteen oli tarkoitus viestiä sitä, että kaikkein pienimpiin eläkkeisiin ei haluta koskea.

Virta painottaa, ettei vihreät halua asettaa pienituloisia ihmisiä toisiaan vastaan. Kyse on vain siitä, että myös eläkkeistä pitäisi pystyä puhumaan, kun tarkastellaan laajasti, mihin leikkauksia kohdentuu.

KOSKA vihreiden avaus on herättänyt niin paljon keskustelua, Virta kokee, että keskustelua on myös tärkeä käydä.

– Jos mietitään, minkälaisia ihan puhtaita leikkauksia hallitus tekee lapsiperheisiin, nuoriin, oikeasti haavoittuvassa asemassa oleviin työikäisiin, vaikkapa työkyvyttömiin, ne eivät ole aiheuttaneet samaa mylläkkää. Minä ajattelen, että on hyvä, että eläkkeistä puhutaan nyt. On hyvä, että ihmiset aktivoituvat ja tulevat linjojakin pitkin. Se kuuluu demokratiaan, mutta ehkä näen itse, kun taustani on vahvasti esimerkiksi lastensuojelutyössä, siellä meillä on iso ryhmä, jotka eivät ole vielä äänioikeutettuja, Virta sanoo ja kertoo toivovansa, että samanlaisella volyymilla kuin eläkkeistä keskusteltaisiin myös muiden ryhmien asemasta.

Vihreiden aloitteesta saama palaute ei ole ollut vain yksisuuntaista. Myös eläkeläiset ovat saattaneet kertoa, etteivät vastusta avausta.

– Kyllä on tullut päättäjiltä myös muista puolueista (palautetta), että hyvä, että otitte tämän (esille) ja he eivät halua tätä keskustelua avata.

SITÄ, että eläkkeisiin puututtaisiin jo 13 500 euroa vuodessa tienaavista lähtien Virta kutsuu ”enemmän tekniseksi rajaksi”. Toisin sanoen rajasta voidaan keskustella.

– Se ei ole meille mikään ideologinen, että tämä on nyt jokin raja.

Mikä rajan mielestäsi pitäisi olla?

– Minä ajattelen, että kenellekään ei saisi syntyä kohtuuttomia tilanteita, ihan niin kuin hallituskin sanoo. Korotuksen pienennyksen pitää oikeasti olla hyvin maltillinen. Se ei saa syventää kenenkään köyhyyttä, se on selvä asia, sellaista ei saa päästä tapahtumaan. Jos meidän esityksessä näin pääsisi tapahtumaan, silloin on aivan selvää, että me muutamme sitä.

Virta summaa, että kansalaispalaute huomioidaan, vaikka mistään esityksen peruuttamisesta ei ole kyse.