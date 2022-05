Vihreiden Suomelalta viesti oppositiolle: ”Poukkoilu ei kannata, tämä on meitä kaikkia koskettava asia”

Hänen mukaansa palkkaratkaisun löytyminen on olennaista.

– Työmarkkinaosapuolet neuvottelevat sopimukset. Poliitikkojen tehtävä on taas taata riittävä rahoitus henkilöstöpulan ratkaisemiseen. On vaikea nimetä tärkeämpää tavoitetta talouspolitiikalle kuin ihmisten hengen ja terveyden turvaaminen.

Suomela korosti puheessaan, että mahdollisten palkankorotusten rahoittamisen tukemiseen pitää saadaan mukaan koko eduskunta.

– Mielestäni on tärkeää, että myös oppositiopuolueet sitoutuvat tämän ongelman ratkaisemiseen. Tämä on yhteinen, meitä kaikkia koskettava asia, johon on löydettävä ratkaisu. Poukkoilu ei kannata.