Vihreistä tyrmäys Poliisihallituksen ehdotukselle – ”Ei sovi säästökohteeksi”

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta tyrmää Poliisihallituksen piiristä esitetyn ajatuksen sovittelun palauttamisesta lieviin lähisuhdeväkivaltatapauksiin.

Virta kertoo tiedotteessaan kuulleensa ehdotuksen Poliisihallituksen taustatilaisuudessa.

Poliisin resurssipula on Virran mukaan aito ongelma, mutta siihen ei pidä vastata heikentämällä väkivallan uhrien ja lasten asemaa. Lähisuhdeväkivaltaa koskeneen tilaisuuden paneelissa THL:n erikoistutkija Johanna Hietamäki muistutti, että aiemmassa sovittelussa esimerkiksi kontrolloivaa väkivaltaa ei tunnistettu ja prosessi kääntyi uhreja vastaan.

– Väkivallan uhri ei voi olla tasavertainen osapuoli sovittelupöydässä, ja lapselle läheisen aikuisen väkivaltakokemus on aina myös lapselle haitallista. Sovittelukielto suojaa lähisuhdeväkivallan uhreja, eikä se sovi säästökohteeksi, sanoo Virta.

VIRTA on ajanut eduskunnassa lapsirauharikos-aloitetta, joka antaisi lähisuhdeväkivaltaa todistaneelle lapselle rikosoikeudellisesti rikoksen uhrin aseman ja parantaisi tätä kautta lapsen oikeusturvaa. Aloite keräsi taakseen yli sadan kansanedustajan enemmistön kaikista eduskuntapuolueista.

– Eduskunta on laajalla yhteisymmärryksellä vahvistamassa lapsen asemaa väkivaltatilanteissa. Tämä on se suunta, johon tulee edetä, ei ottaa taka-askeleita kohti sovittelua säästösyistä.