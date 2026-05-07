Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

7.5.2026 06:36 ・ Päivitetty: 7.5.2026 06:36

Vihreistä tyrmäys Poliisihallituksen ehdotukselle – ”Ei sovi säästökohteeksi”

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA
Sofia Virta (vihr.).

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta tyrmää Poliisihallituksen piiristä esitetyn ajatuksen sovittelun palauttamisesta lieviin lähisuhdeväkivaltatapauksiin.

Demokraatti

Demokraatti

Virta kertoo tiedotteessaan kuulleensa ehdotuksen Poliisihallituksen taustatilaisuudessa.

Poliisin resurssipula on Virran mukaan aito ongelma, mutta siihen ei pidä vastata heikentämällä väkivallan uhrien ja lasten asemaa. Lähisuhdeväkivaltaa koskeneen tilaisuuden paneelissa THL:n erikoistutkija Johanna Hietamäki muistutti, että aiemmassa sovittelussa esimerkiksi kontrolloivaa väkivaltaa ei tunnistettu ja prosessi kääntyi uhreja vastaan.

– Väkivallan uhri ei voi olla tasavertainen osapuoli sovittelupöydässä, ja lapselle läheisen aikuisen väkivaltakokemus on aina myös lapselle haitallista. Sovittelukielto suojaa lähisuhdeväkivallan uhreja, eikä se sovi säästökohteeksi, sanoo Virta.

VIRTA on ajanut eduskunnassa lapsirauharikos-aloitetta, joka antaisi lähisuhdeväkivaltaa todistaneelle lapselle rikosoikeudellisesti rikoksen uhrin aseman ja parantaisi tätä kautta lapsen oikeusturvaa. Aloite keräsi taakseen yli sadan kansanedustajan enemmistön kaikista eduskuntapuolueista.

– Eduskunta on laajalla yhteisymmärryksellä vahvistamassa lapsen asemaa väkivaltatilanteissa. Tämä on se suunta, johon tulee edetä, ei ottaa taka-askeleita kohti sovittelua säästösyistä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
7.5.2026
Kansanedustaja vaatii Orpolta oikaisua – pääministeri syyttää saivartelusta
Lue lisää

Petri Korhonen

Kirjallisuus
6.5.2026
Arvio: Suomisen perhe yllättää – salasuhteita, seksiä ja sukupolvikapinaa
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
7.5.2026
Arto Satonen ministerimuistelmissaan: Näin heivasimme ay-liikkeen pois hallituksen neuvottelupöydistä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU