Vihtiin tulossa massiivinen Microsoftin investointi

Noin 12,3 miljoonan euron arvoinen kauppa sinetöitiin Microsoftin ja Vihdin kunnan edustajien allekirjoituksilla 15. kesäkuuta, kertoo Vihdin kunta.

- Microsoftin datakeskus on Vihdin yli 500-vuotisen historian suurin investointi ja olemme äärimmäisen iloisia voidessamme toivottaa Microsoftin tervetulleeksi Vihtiin, sanoo Vihdin kunnanjohtaja Erkki Eerola tiedotteessa.

Rostin yrityspuistoon rakentuva datakeskus on osa Microsoftin datakeskusaluetta, johon kuuluu kolme erillistä ja itsenäisesti toimivaa, toistensa kanssa synkronoituvaa keskusta.

Kaksi muuta datakeskusta on suunnitteilla Espooseen ja Kirkkonummelle. Keskusten rakentamisen on määrä alkaa, kun kaikkien kolmen sijaintipaikan kaavat on vahvistettu ja tarpeelliset luvat saatu.