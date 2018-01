Viikon mittainen lakko uhkaa keskiviikkona – paperiteollisuuden kiistan sovittelu jatkuu tänään

Palkansaajakeskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta arvostelee tiukasti hallituksen työttömyysturvaan sorvaama niin sanottua aktiivimallia.

SAK:n verkkosivulla julkaistussa blogissa Eloranta toteaa sen saaneen kansalaisten jyrkän tuomion ja muistuttaa aktiivimallia vastustavan kansalaisaloitteen keränneen huippuvauhdilla yli satatuhatta allekirjoitusta.

– Lehtien mielipidepalstat täyttyivät kirjoituksista, joissa joko kerrottiin työttömyyden ankaruudesta tai siitä voimakkaasta epäoikeudenmukaisuuden tunteesta, jonka aktiivimalli synnytti. Asialla eivät olleet vain työttömät, vaan myös työssä käyvät. Oikeudenmukaisuuden hermoon oli lyöty sellainen piikki, ettei kipu taida ihan hevillä talttua, Eloranta kirjoittaa.

Epäoikeudenmukaisuuden tunnetta eivät Elorannan mukaan yhtään hälventäneet poliitikkojen ja ministerien ponnekkaat esiintymiset, joissa vaadittiin milloin syrjäseutujen tyhjentämistä työttömistä, milloin alustatalouden silpputöihin innolla tarttumista.

– Poliitikkojen kommenteista päätellen he eivät myöskään olleet täysin ymmärtäneet, mitä olivat päättäneet. Sen verran horjuvia selityksiä julkisuudessa nähtiin.

Elorannan mielestä aktiivimallin puolustajien kommenteista paistoi myös läpi ylimielisyys ja ylenkatse työttömiä kohtaan sekä tietämättömyys työttömyysturvan sisällöstä, työttömien elämästä ja tilanteesta. Myöskään empatiaa tai myötäelämistä ei näkynyt tai kuulunut.

– Syntyi vaikutelma, että työttömät eivät ole ihmisiä. He ovat lukuja kortistossa, kansantalouden ja huoltosuhteen ehdoilla paikasta ja pätkätyöstä toiseen viskottavia yksiköitä, joilla ei ole minkäänlaisia sosiaalisia, henkisiä tai taloudellisia siteitä.

– Työttömiä leimattiin ymmärtämättömiksi ja tyhmiksi, kun eivät tajunneet, miten hienon ja kannustavan mallin hallitus oli heille luonut. Pahimmillaan tästä hyväosaisten ylimielisyydestä syntyi sellainen tunnelma, että seuraavaksi ehdotetaan äänioikeuden poistamista työttömiltä, kun eivät kerran tajua hallituksen toimien kauneutta ja jalomielisyyttä, Eloranta jatkaa.

SAK:n puheenjohtaja toteaa, että ammattiyhdistysliikkeelle aktiivimalli on myrkkyä paitsi sisältönsä vuoksi, myös siksi, että hallitus leikkaa työttömyysturvaa, vaikka toisin kilpailukykysopimusta solmittaessa puhuttiin.

– Hallituksen sanaan ei voi luottaa ja se on toimivalle yhteistyölle myrkkyä. Sen lisäksi on hyvä muistaa, että viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana solmittujen maltillisten työmarkkinaratkaisujen voitelijana on käytetty parannuksia työttömyysturvaan.

– Nyt voiteluaine imaistiin pois ja teräs kirskuu. Olikohan sen arvoista aktivointia? Eloranta kysyy lopuksi.

Jarkko Elorannan kirjoitus on julkaistu ensin Suomenmaassa tänään.

